La moda de los ‘therian’ llega a los escaparates de las tiendas de disfraces de Palma

La moda de los therian ya es visible incluso en algún escaparate de los comercios de Palma. Las imágenes que ilustran esta información, obtenidas por OKBALEARES, son del escaparate de un conocido establecimiento de venta de disfraces ubicado en el corazón de la capital balear.

La tienda está en un lugar muy transitado, entre La Rambla y la conocida como Plaza de los Patines. Siguiendo el filón de la moda de los therian, exhibe en sus escaparates maniquíes no sólo con la máscara de gato preceptiva sino con una propuesta de disfraz para acompañarlo. Lo más llamativo de esta apuesta es que hay también disfraz de therian para niñas.

Está por ver si esta propuesta hace caja con la convocatoria de una quedada therian para la próxima semana en alguna localidad -no confirmada, pero podría ser Petra- en el centro de Mallorca.

Esta moda de «vivir identificado espiritualmente con un animal» lleva unos dos años con gran aceptación en otros lugares del mundo. En España han llegado a concentrarse en Madrid y en Barcelona. En Mallorca apenas ha tenido aceptación.

Eso sí, una aparición en la televisión pública balear IB3 convirtió en viral a uno de ellos. La semana pasada IB3 vivió uno de esos momentos que pasan de entrevista tranquila a escándalo televisivo en cuestión de segundos. Lo que iba a ser una conversación sobre el fenómeno therian terminó con un grito político, un gesto obsceno ante las cámaras y la realización cortando la señal de forma fulminante.

El episodio ocurrió durante una conexión en directo en la televisión autonómica pública IB3, donde un joven invitado participaba en un espacio producido por Nova Televisió (Grupo Serra) para hablar de la creciente visibilidad de las quedadas de personas que se identifican como animales a nivel espiritual.

«Perro Sánchez hijo de puta, dimisión»

Durante buena parte de la conversación, el ambiente fue aparentemente normal. El invitado respondía a preguntas sobre su supuesta identidad therian, el significado del movimiento y prácticas como el quadrobics, una disciplina que imita movimientos animales. Es cierto, que las respuestas eran algo escuetas y faltas de argumentos. Pero en los últimos segundos todo cambió.

De forma inesperada, el entrevistado decidió cerrar su intervención con un mensaje político a pleno pulmón y un gesto obsceno frente a cámara. «Perro Sánchez hijo de puta, dimisión», gritó, agarrándose las partes íntimas en directo.

El plató quedó congelado durante un instante. Acto seguido, la realización reaccionó de inmediato y cortó la emisión, dejando la escena incompleta para los espectadores que estaban siguiendo el programa en ese momento.