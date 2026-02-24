Prohens se ríe del socialista Negueruela y le manda a una quedada de ‘therians’ «para que saque la cabeza»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha tirado este martes de la ironía y la burla para poner en evidencia al jefe de la oposición, el socialista Iago Negueruela. Le ha recomendado directamente que acuda a una reunión de therians que, al parecer, tendrá lugar la próxima semana en Mallorca.

La jefa del Ejecutivo balear tiene, por reglamento, la potestad de cerrar todas las sesiones de control al Govern en las sesiones del Parlament balear. Últimamente, guarda para ese momento la frase contundente de su mensaje: por contenido o por mensaje irónico.

Este martes, ha puesto en evidencia la falta de nivel en las propuestas de Negueruela. «Da pena verle cada semana intentando sacar la cabeza con alguna noticia, sólo espero verle la semana que viene en el encuentro de los therian», le ha dicho públicamente al jefe de la oposición.

Negueruela había introducido previamente la posibilidad de consensuar entre PP y PSOE una serie de cuestiones para regular la ley del taxi. Prohens ha respondido acusando al PSIB de querer engañar al sector del taxi y ha asegurado que las 10.000 licencias de VTC suspendidas «llevan el logo del PSOE». La líder del Govern ha asegurado que fue el PSOE quien puso en peligro el sector del taxi.

«Viva Bad Bunny»

Hace dos semanas, Prohens también buscó -y encontró- el titular al cerrar la sesión de control. La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl se coló en el pleno del Parlament después de que Negueruela reivindicara el mensaje positivo de orgullo y libertad frente a las políticas racistas de Donald Trump, que equiparó a las del Govern, a lo que la presidenta del Ejecutivo autonómico respondió con un «¡Viva Bad Bunny y vivan las personas que vienen a trabajar, contribuir, generar riqueza, integrarse y a respetar nuestras leyes!».

Prohens, al final de su réplica al socialista, criticó que el PSOE lleve dos años diciendo «aquí no cabe todo el mundo» y ahora pida que se regularice la situación de todos los que han llegado en los últimos cinco meses sin pedir ni siquiera los antecedentes penales.

«Son muy valientes para gobernar contra los de aquí y muy cobardes contra las mafias. Son muy valientes para atacar los símbolos católicos, pero muy cobardes para atacar el burka», sentenció la presidenta balear.