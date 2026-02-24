Prohens desnuda a Més por votar en Madrid la subida del IVA y acusarla del coste de la vida en Baleares

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha acusado este martes a los separatistas de Més per Mallorca de querer «engañar a la ciudadanía para rascar votos».

En el pleno del Parlament, la presidenta se ha pronunciado de este modo en relación a la proposición de ley de los ecosoberanistas para prohibir la compra de viviendas a no residentes y después de que el portavoz de Més, Lluís Apesteguia, haya preguntado a Prohens si Baleares tiene autonomía suficiente para afrontar el incremento del coste de la vida.

El ecosoberanista ha asegurado que una familia de Mallorca necesita 12.000 euros más al año que una familia de la Península y ha puesto como ejemplos diferencias de precios en gastos básicos como la gasolina o el arroz, más caros en el archipiélago.

Prohens, por su parte, ha reprochado que Més no haya apoyado medidas como las bajadas de impuestos y que en el Congreso, Sumar haya votado a favor de la subida del IVA a alimentos básicos y en contra de rebajar este impuesto a la compra de la primera vivienda.

Apesteguia ha pedido al Govern «ambición» para gobernar para los de aquí y ha defendido que si la autonomía tiene sentido es para dar una respuesta diferente a problemáticas diferentes. Para el ecosoberanista, tratar igual al diferente es discriminar, por lo que ha defendido un salario mínimo adaptado, un IVA específico, incrementos de las pensiones y que «las casas sean para vivir», en línea con la proposición de ley que se debate este martes.

La presidenta balear ha defendido las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico «centradas en echar una mano a las familias de aquí, menos en Manacor, que quiere priorizar a los de allá».

PP y Vox ya han anunciado su voto en contra de la Proposición No de Ley sobre vivienda que defienden este martes en el Parlament los separatistas de Més per Mallorca.