El separatismo mallorquín defiende no vender casas a extranjeros con las suyas ya vendidas a alemanes

El Parlament debatirá en su próxima sesión plenaria la toma en consideración de una proposición de ley de Més per Mallorca cuyo principal objetivo es prohibir la compra de viviendas a personas que no sean residentes en Baleares. Esto sucede sólo dos años después de que su ex líder en Mallorca, Jaume Alzamora, vendiera su casa en el municipio de Artà a una ciudadana alemana, Kruger C. H. La casa la puso a la venta por 650.000 euros, aunque no se sabe el precio final de la operación de compraventa.

El portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles. Lo ha hecho obviando algunos casos en los que ex dirigentes o familiares de exdirigentes de su partido hace muy poco que vendieron sus chalets a extranjeros.

Jaume Alzamora, hasta hace poco líder de la formación en Mallorca y ex portavoz de Més en el Consell insular, vendió en 2024 su chalet a una mujer alemana.

Se trata de una vivienda de tres plantas y de 218 metros cuadrados en el centro urbano del pueblo de Artà. Tiene cuatro habitaciones, tres baños, un trastero y un jardín. Artà, en la zona noroeste de la isla, es uno los municipios más buscados por los extranjeros, preferentemente alemanes, para adquirir una residencia.

El pleno del próximo martes deberá decidir si toma en consideración, y por lo tanto permite que continúe su tramitación parlamentaria, esta proposición de ley, que después debería llegar al Congreso de los Diputados.

La prohibición de compra de viviendas a personas no residentes, ha asegurado el diputado, afectaría tan solo a Baleares, cumple con todos los requisitos que exige la Unión Europea (UE) y se ajusta a la jurisprudencia que anteriormente ha permitido este tipo de limitaciones extraordinarias.

La propuesta, ha añadido, no discrimina por raza u origen sino por el tipo de uso que cada persona pretende darle a la vivienda que adquiera.

«Tenemos que priorizar que las casas sean para vivir, para aquellos que quieran desarrollar su proyecto de vida en Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera, y no para quienes quieran especular y continuar con esta partida de Monopoly que tienen montada con nuestras viviendas», ha subrayado.

Según ha esgrimido el eocosberanista, en la actualidad hay cerca de 100.000 viviendas vacías y 120.000 que son segundas residencias en el conjunto de Baleares, lo que representa aproximadamente el 50% del total.

Apesteguia ha puesto en valor la que es, ha asegurado, «la primera ley que se presenta en este sentido en el estado español» y que abre camino en una dirección por la que ya se han interesado territorios como Canarias o Catalunya.

«Queremos saber qué piensan el resto de grupos, si consideran que las viviendas se tienen que destinar a los fondos de inversión o si son valientes y son capaces de decir que las viviendas de Baleares deben ser para aquellas personas que viven en Baleares de forma prioritaria», ha subrayado.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ya ha adelantado el voto en contra de su grupo parlamentario a una propuesta que ha considerado que hasta los propios ecosoberanistas saben «que no se puede cumplir» debido a las normas comunitarias, que solo contemplan esta posibilidad para los territorios ultraperiféricos.

El socialista Marc Pons, por su parte, ha diferenciado entre la «voluntad» de su partido por poner en marcha medidas de este tipo, que a su parecer pondrían coto al incremento de los precios, y las «posibilidades reales» de hacerlo.

«Hay unas limitaciones que nos pone Europa y hay dificultades que tenemos que tener en cuenta. No solo tenemos que jugar la solución a los problemas a esta carta», ha dicho.

Pese a ello, ha considerado que la distancia de una región insular con el continente no debería ser la única vara para medir qué territorios pueden acogerse a estas excepciones, sino que también sería necesario tener en cuenta la presión turística e inmobiliaria.

«Nos consta que el Gobierno de España está haciendo gestiones dirigidas a poder calibrar las dificultades que nos estamos encontrando en Europa. No es una cosa exclusiva de Baleares, sino del conjunto de lo territorios insulares europeos», ha asegurado.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha considerado que la propuesta legislativa es «demagógica» y que pretende resolver los problemas que la izquierda «provocó» durante los ocho años que estuvo al frente del Govern.