El portavoz del PSOE Negueruela hace pellas en el Parlament y ya sólo piensa en ser candidato a Palma

El hasta ahora portavoz socialista en el Parlament balear en ausencia de Francina Armengol, Iago Negueruela, ha reducido considerablemente sus comparecencias en la cámara autonómica ante los medios de comunicación. Desde el inicio del curso político, Negueruela sólo ha comparecido ante los medios en dos de las cinco intervenciones programadas. En ambos casos, las pellas estaban justificadas por su actividad de promoción interna en el PSOE de Palma y en su aspiración a ser el candidato socialista en las elecciones municipales de 2027.

Iago Negueruela ya parece tener un pie en el Parlament, donde Francina Armengol le dejó como portavoz del grupo parlamentario socialista, y otro en su carrera para ser candidato del PSOE a la alcaldía de Palma.

El Parlament programa dos comparecencias semanales ante los medios de comunicación de los portavoces de los distintos grupos políticos. Desde la reanudación de la actividad parlamentaria tras las vacaciones por Navidad, se han convocado cinco de estas comparecencias. Lo habitual es que comparezca el portavoz salvo contadas excepciones.

La primera fue el 28 de enero. Negueruela no fue quien compareció con el PSOE. Lo hizo la diputada Pilar Costa en su lugar. ¿Dónde estaba Negueruela a esa hora? En la sede del PSOE de Palma junto al portavoz del partido en el grupo municipal, Xisco Ducrós. Una comparecencia para pedir públicamente una reunión con el alcalde del PP, Jaime Martínez. Puso primero a Palma antes que su cometido en el Parlament.

La segunda fue el 2 de febrero. Negueruela no compareció pero en este caso no presentó a ningún sustituto. No hubo discurso del PSOE en el Parlament. El portavoz prefirió protagonizar una performance en un piso de alquiler vacacional ilegal de Palma con reportaje fotográfico incluido para denunciar que la guerra contra el alquiler vacacional que lleva a cabo el PP no funciona como debería.

El día 4 de febrero, dos días después, tuvo lugar la tercera comparecencia programada. Ahí sí acudió Negueruela. Lo hizo por primera vez tras la reanudación del curso político.

El pasado lunes, el 9 de febrero, volvió a ausentarse. Negueruela no apareció por el Parlament y dejó solo ante los medios al diputado Llorenç Pou.

Este miércoles 11 de febrero, Negueruela ha vuelto a ejercer como portavoz socialista en el Parlament. La segunda vez de cinco ocasiones.

A día de hoy, Negueruela prioriza ejercer como portavoz en las sesiones plenarias por su visibilidad pública y política. En Palma, aspira a ser el candidato socialista en las elecciones de 2027. Le falta superar unas primarias que parece tener bien atadas.