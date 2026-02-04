El PSOE juega al escondite: No asistirá a la reunión que debatirá su propuesta de subida de la ecotasa balear

El PSOE no asistirá a la mesa del Pacto por la Sostenibilidad para defender la iniciativa para incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la ecotasa, al considerar que la propuesta es de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y que la debe defender ella.

Así se lo han trasladado los socialistas a la presidenta del Ejecutivo en una carta este miércoles, según ha informado el portavoz del grupo, Iago Negueruela, después de la Junta de Portavoces.

La propuesta pactada entre el Govern y el PSOE en el último Debate de Política General del Parlament se debatirá la semana que viene en la mesa, según apuntó el vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, que invitó al PSIB al debate.

No obstante, Negueruela ha subrayado que lo que se pactó fue que sería el Govern el que llevaría las propuestas de los grupos a la mesa. «¿Para que va a ir el PSIB a defender la propuesta de Prohens?», ha reiterado.

En líneas generales, la propuesta plantea subir el ITS durante los meses de verano, reducirlo durante los meses de temporada baja y eliminarlo para los residentes en Baleares.

La mesa del Pacto por la Sostenibilidad debatirá la semana que viene la propuesta pactada entre el Govern y el PSIB en el último Debate de Política General del Parlament para incrementar el impuesto de turismo sostenible (ITS).

Lo confirmó este martes el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en el pleno de la Cámara autonómica al ser preguntado por ello por el diputado socialista Llorenç Pou.

El parlamentario del PSIB afeó al también vicepresidente primero del Govern que no llevara la propuesta a la mesa del Pacto por la Sostenibilidad antes de que acabara el año pasado, tal y como se comprometieron.

«Le confirmo que la semana que viene se debatirá esta medida y el PSIB está convocado, invitado, para defender su propuesta», le ha replicado el conseller.

Costa se ha preguntado si los socialistas atenderán a la llamada y regresarán al Pacto por la Sostenibilidad, del que se salieron hace meses de la mano de otros partidos de la izquierda y entidades sociales.

La respuesta socialista ha llegado este mismo miércoles: ni volverán a las discusiones del Pacto ni asistirán el próximo miércoles para defender la subida de la ecotasa.