La amenaza llega a España y el peligro es inminente: Jorge Rey avisa por lo que está a punto de llegar

Jorge Rey avisa por lo que está a punto de llegar, la amenaza que llega a España cuyo peligro es inminente. Vivimos unos tiempos en los que debemos estar muy pendientes de una previsión del tiempo en el que las alertas están en el orden del día. Tocará estar muy pendiente de todo lo que puede pasar en unos días en los que quizás deberemos empezar a ver llegar un destacado cambio. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que el otoño parece que se resiste a llegar, pero cuando lo hace, su fuerza puede arrasarlo todo.

Hemos tenido en esta última semana varias alertas rojas que han afectado a una parte muy concreta del país, pero se han convertido en la primera advertencia de lo que puede estar a punto de pasar. Tenemos por delante una serie de novedades que serán las que nos afectarán de lleno y pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de estar pendientes de un peligro inminente que puede ser la antesala de algo más, según Jorge Rey.

Jorge Rey avisa por lo que está a punto de llegar

Estamos viviendo unos días en los que el buen tiempo acabará siendo una anomalía. En algunas partes del país en este inicio del mes de octubre se ha llegado hasta los más de 30 grados. Estamos ante un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser el que nos afectará de lleno y puede convertirse en algo para lo que no estamos preparados. Estaremos pendientes de un cielo que puede acabar siendo la antesala de algo más con algunas novedades que serán esenciales.

Este tiempo que tenemos por delante será el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas, cuando la llegada de un cambio de tendencia será clave para ver este otoño con otros ojos. De las altas temperaturas de estos días pasamos, una vez más, a la amenaza de lluvias intensas.

Por lo que, quizás tocará estar preparados para visualizar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Llega a España una importante amenaza que puede cambiarlo todo

El experto en el tiempo, Jorge Rey, no duda en lanzarnos una seria amenaza que puede ser la que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a una serie de cambios que serán los que nos marcarán muy de cerca. Sus redes sociales arden y no es casualidad, aunque no lo parezca, se acerca un brusco cambio de tiempo. Lo que puede cambiarlo todo es un cambio en el tiempo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé una situación de inestabilidad en el nordeste peninsular y entorno del mar balear, con cielos nubosos o cubiertos y chubascos con alguna tormenta ocasional afectando al este de Cataluña y norte de Baleares que a lo largo del día irán avanzando de norte a sur, siendo probable que terminen por afectar a otras zonas de la fachada oriental peninsular y de las islas. Podrán ser localmente fuertes en el este de Cataluña, Baleares y entorno del cabo de la Nao. También se darán cielos nubosos con precipitaciones débiles en el alto Ebro y Cantábrico, más abundantes en su parte oriental. En el resto de la Península predominará un tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos o despejados, aunque con abundante nubosidad baja matinal en entornos de montaña y aledaños de la mitad norte. En Canarias se darán cielos nubosos en los nortes y poco nuboso o despejado en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la mitad norte peninsular, así como en puntos de la fachada oriental y de Baleares». Este mismo domingo puede empezar a llegar la inestabilidad, tal y como nos explican estos expertos y siguiendo con la misma explicación: «Temperaturas máximas en aumento en Galicia, con pocos cambios en Canarias, Alborán y vertiente atlánticas sur, y en acusado descenso en el resto, notable en amplias zonas del cuadrante nordeste, Cantábrico, meseta Norte e interiores del Levante. Mínimas en descenso en el oeste de Extremadura y Castilla y León, con pocos cambios en Canarias y en descenso de ligero a moderado en el resto. Posibles heladas débiles en el Pirineo. Soplará moderado el cierzo en el Ebro, el viento del norte y nordeste en Canarias y Galicia, y el viento de componentes norte y este en Baleares y fachada oriental peninsular, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en Canarias, Ampurdán y norte de Baleares que también podrían darse en el bajo Ebro y en otras zonas del litoral mediterráneo y de Galicia. Vientos flojos en el resto, de componente norte en la mitad norte peninsular, de este en el cuadrante sureste, y con poniente arreciando a levante en el Estrecho y Alborán».