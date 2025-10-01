Jorge Rey confirma la predicción de las Cabañuelas y avisa de algo muy extraño: el jueves

Confirma la predicción de las Cabañuelas un Jorge Rey que avisa de algo muy extraño que llegará el jueves. En estos días de otoño en el que se suceden las alertas lo que puede ir pasando es algo muy diferente, tocará empezar a descubrir lo mejor de una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Por lo que, quizás tendremos que empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia que hasta la fecha nunca hubiéramos ni imaginado.

El jueves se presenta un importante cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Son tiempos de ver qué es lo que puede pasar con este tiempo que parece que nos está dando más de una sorpresa. Medio país ha estado en alerta ante la llegada de los restos de un huracán Gabrielle que ha llegado convertido en una brutal tormenta que ha dejado registros increíbles en gran parte del territorio. Pero lo peor después de una calma que hemos visto en gran parte del territorio podría estar a punto de llegar.

El jueves llega un importante cambio de tiempo

Será mejor que empecemos a ver llegar un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos acompañará en estas próximas horas. Será mejor que empecemos a ver un giro radical que puede convertir este otoño en algo más. Son días de visualizar una destacada situación que puede ser clave en estas jornadas.

El tiempo se convierte en el gran protagonista de unas horas en las que parece que cada detalle cuenta y en especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en estas horas que tenemos por delante. Son días de quizás mirar a la recta final de la semana y a ese fin de semana en el que todo puede ser posible.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede llegar siguiendo las Cabañuelas de Jorge Rey y una previsión de esas que ponen los pelos de punta. Este mismo jueves empezaremos a ver sinónimos de cambios en unas jornadas en las que quizás pensábamos en organizar algunos cambios destacados. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos próximos días y de hacerlo con la mirada de un Jorge Rey que sabe bien qué nos está esperando.

Las Cabañuelas de Jorge Rey confirman que llega algo muy extraño

El experto en el tiempo, Jorge Rey, se ha convertido en viral al compartir en sus redes sociales una terrible previsión del tiempo. Este mismo jueves llegan unos destacados cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas.

Es hora de conocer en cierta manera qué es lo que puede pasar de la mano de la AEMET que comparte su previsión: «En la Península y Baleares se espera predominio de altas presiones con cielos, en general, poco nubosos o nubes altas. Únicamente pueden darse nubes bajas matinales en el norte de Galicia y Cantábrico, así como en el área mediterránea, donde serán más persistentes por la entrada de flujo de aire húmedo, con posibilidad de lluvias débiles en litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana, sin descartar del todo litorales de Alborán occidental. Asimismo, se desarrollarán nubes de evolución en el tercio sur, facha oriental y Baleares, con posibilidad de chubascos débiles ocasionales en montaña de prelitorales mediterráneos. Podrían prolongarse a últimas horas en el Pirineo y litorales catalanes. En Canarias, intervalos nubosos en los nortes con posibilidad de chubascos débiles en medianías aunque, con un margen incertidumbre, es posible la entrada de una masa subtropical inestable con mayor nubosidad y posibilidad de chubascos también en las orientales.

Nieblas matinales en zonas del extremo norte, Cataluña, sudeste y centro este, así como nieblas costeras, tendiendo a penetrar al interior por la tarde, en las Rías Gallegas».

Vuelve el calor y lo hace con unas temperaturas que nada tienen que ver con las que esperariamos: «Temperaturas máximas en aumento en el interior peninsular, acusado en el alto Ebro y Cantábrico interior, en descenso en el este de Cataluña, Rías Baixas, con pocos cambios en el resto. Mínimas sin grandes cambios. Posibles heladas débiles aisladas en cumbres del Pirineo.

Soplarán vientos moderados de componente este en Alborán y, con intervalos de fuerte, en el Estrecho. En el Cantábrico componente este rolando a oeste. Moderados del norte en Ampurdán y este de Baleares, tendiendo a disminuir. En el resto de zonas, vientos flojos variables, más intensos en litorales. En Canarias flojo a moderado de componente este y, en zonas altas, variable».

Tocará esperar para ver qué es lo que pasa en estas próximas horas que tenemos por delante.