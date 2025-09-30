Roberto Brasero pide que no guardemos el abrigo porque vuelve el calor y ya hay día confirmado

Pide Roberto Brasero que no guardemos el abrigo porque tenemos por delante una serie de días en los que el tiempo puede cambiar por completo. Será el momento de estar pendientes de una situación del todo inestable en este otoño en el que parece que todo puede ser posible. Será mejor que nos empecemos a preparar para vivir unos cambios que pueden ser significativos. Estamos viviendo un otoño de esos que ponen los pelos de punta.

Hemos pasado de un marcado descenso de las temperaturas a ese veranillo que se ha cerrado de golpe con un aviso de lluvias abundantes que lo han cambiado todo. Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de novedades que pueden ser las que nos afectarán en unas jornadas en las que el tiempo, juega siempre en nuestra contra. Con la mirada puesta a una situación del todo inestable, tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante. Roberto Brasero tiene una previsión del tiempo que puede cambiar nuestros planes.

Hay día confirmado para la vuelta del calor

Cuando apenas hemos empezado a descubrir un cambio en el tiempo que puede tirar por tierra nuestros planes. Será mejor que no saquemos la ropa de invierno, lo que puede llegar en estas jornadas es un marcado cambio que puede ser el que nos acompañará en estos días.

Tendremos que estar pendientes de unos expertos en el tiempo que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Por lo que, quizás ha llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que, sin duda alguna, pueden acabar siendo la que nos marque muy de cerca.

Con ciertas novedades que, sin duda alguna, acabarán siendo las que nos acompañarán en estos días de temporada. Estaremos viviendo un otoño en el que quizás lo que nos espera es algo diferente a lo que nos dice el calendario. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas próximas horas que tenemos por delante.

Pide el experto Roberto Brasero que no guardemos el abrigo

Tal y como nos explica este experto: «También tenemos avisos en Tarragona y Castellón, pero son ya de nivel naranja y no rojos como hemos tenido hasta las 12 horas. Se mantiene también en aviso naranja la provincia de Alicante durante todo el día (140 l/m2 en 12 horas) y su litoral norte hasta las 8h de mañana (80 l/m2 en 1 hora) y la Región de Murcia hasta la medianoche por lluvias que en 1 hora puedan dejar 30 l/m2. En el este de Castilla La Mancha y de Andalucía los avisos para esta tarde son de nivel amarillo así como en las islas Baleares. Mañana martes todavía vamos a tener lluvias y tormentas localmente fuertes o persistentes en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, localmente muy fuertes en litorales de Valencia, Alicante, Cartagena, Mallorca y Pitiusas. De ahí que a la AEMET mantenga de momento avisos de nivel naranja en el Campo de Cartagena y Mazarrón hasta las 7h de mañana martes; en el litoral de Alicante y Valencia hasta las 12h y en Ibiza, Formentera y parte de Mallorca hasta las 15h de mañana. Hasta entonces conviene no bajar la guardia en estas zonas donde con la manera de llover que está prevista pudieran darse inundaciones repentinas de caudas, ramblas o arroyos por lo que conviene evitar las zonas inundables, no transitar por ellas y no realizar actividades en sus proximidades. A partir de mañana por la tarde se pondrá fin a la mayoría de los avisos ya que debería ir alejándose la borrasca y mejorando la situación meteorológica en la zona».

Siguiendo con la misma explicación: «Mañana martes continuarán recuperándose las temperaturas con mucho sol en el noroeste peninsular, algunas nubes en el cantábrico y zona centro y esa posibilidad de lluvias fuertes que se mantiene todavía como antes indicábamos en zonas Baleares, Región de Murcia o la Comunidad Valenciana. Para el jueves esperamos una subida de los termómetros en el norte de la península yen el viernes en el sur, todo ello con tiempo claramente más tranquilo en la segunda mitad de la semana que el que tenemos ahora en el comienzo de la misma».

Son días de plena estabilidad en los que el termómetro volverá a subir quizás un poco más de lo que se esperaba, pero será mejor que no guardes el abrigo, lo necesitarás.