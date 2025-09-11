España en vilo tras la alerta de Jorge Rey por el fenómeno que llega a España en días: «Un bloqueo…»

Jorge Rey lanza una importante alerta por el fenómeno que llega a España en días, un bloqueo que pone los pelos de punta. Estamos viviendo unos días en los que debemos estar preparados para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Este experto en el tiempo no duda en darnos más de una sorpresa inesperada que puede acabar siendo clave para afrontar estas jornadas.

Tenemos por delante un giro importante en un tiempo al que nos vamos a enfrentar en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tocará ver qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una situación en la que los cambios pueden acabar siendo una dura realidad, nos enfrentamos a un giro destacado de guion. Es hora de visualizar lo que nos está esperando en unos días en los que tocará ver qué otoño nos está esperando y la manera en la que lo vamos a afrontar en estos días que tenemos por delante.

La alerta de Jorge Rey por el fenómeno que llega a España

Estos días deberemos empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca, con la mirada puesta a una serie de detalles que serán los que tendremos por delante.

Jorge Rey no duda en adelantarse a los demás, gracias a su método de Las Cabañuelas para darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas, que hasta el momento no hubiéramos pensado que tendríamos por delante.

Es importante conocer en todo momento qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que realmente todo lo que llega puede estar especialmente marcado por un giro radical de guion que podría acabar con todo. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Tenemos que afrontar unos días de verano que parecerán de otoño, con una tendencia al alza que los expertos no dudan en advertir.

España se pone en alerta ante esta alerta

Las alertas están activadas ante una nueva tendencia de la circulación atlántica que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no hubiéremos ni imaginado. Son días de visualizar una serie de cambios que, sin duda alguna, pueden acabar siendo esenciales en estos momentos.

La previsión de Jorge Rey ha encendido las redes, pero cuidado, la AEMET tampoco se queda atrás, desde su web nos advierte de que: «Se prevé el paso de un frente atlántico por la Península, que dejará cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte, más abundantes y persistentes en Galicia y en el Cantábrico occidental donde, por la tarde, pueden ser en forma de chubascos en el interior. En el resto poco nuboso, con predominio de nubosidad baja matinal en la meseta Norte y el suroeste, sin descartar alguna lluvia débil en los Sistemas Central e Ibérico, así como poco nuboso hacia el sur y el este. En Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas con precipitaciones en las islas de mayor relieve, débiles en general, y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto sin descartar nubosidad de evolución en el interior de Tenerife. Probables bancos de niebla matinales y vespertinos en interiores del norte peninsular y, solamente matinales, en entornos montañosos de la meseta Norte y Extremadura. Temperaturas en aumento en casi todo el país, excepto las máximas en descenso o sin cambios en Galicia, Cordillera Cantábrica y este de Cataluña y las mínimas con descensos en el noroeste peninsular y nordeste de Cataluña. Las mínimas no bajarán de 20 en litorales del área mediterránea».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «En Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas. En Galicia y Cantábrico moderados con intervalos de fuerte, rolando de suroeste a noroeste. En el área mediterránea oriental variables, de flojos a moderados, intensos de norte en Ampurdán. En Alborán poniente moderado tendiendo a flojo variable. En el resto predominio de componentes oeste y norte, moderados en los litorales e intervalos de moderado por la tarde en la meseta Norte y el Ebro».

Un giro radical con respecto a las altas temperaturas de estos días y un verano que parece que no quiere marcharse, en su lugar, tocará estar pendientes de unas alertas que no dejan de llegar.