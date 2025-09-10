La AEMET lanza la advertencia más extrema: vuelve el sol pero no estamos preparados para lo que llega después

La advertencia más extrema llega, la AEMET confirma que vuelve el sol, pero no estamos preparados para lo que llega después. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa una serie de circunstancias que son claves.

Tocará estar preparados para un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que marcará estos días de temporada de otoño. Deberemos empezar a pensar en una situación del todo inesperada que acabará siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Estaremos del todo preparados para una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que son esenciales y que, sin duda alguna, pueden ser claves. Es momento de conseguir ese cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede darnos más de una sorpresa inesperada.

Lanza la AEMET la advertencia más extrema

La advertencia más extrema llega en estas próximas horas, la AEMET no duda en lanzar una serie de detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno. En especial, si tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días.

Tendremos que ver qué es lo que puede pasar en unos días en los que quizás tocará ver qué es lo que llega después de unas tormentas que han marcado estos días. Con la mirada puesta a un giro radical que puede cambiarlo todo y que quizás deberemos empezar a ver con otros ojos.

Los expertos de la AEMET advierten del tipo de otoño que nos está esperando, aunque aún no haya empezado, tendremos que empezar a ver qué es lo que llega en estos días de septiembre. La situación puede complicarse por momentos y nos lanzará directamente hacía una serie de cambios que serán esenciales.

Hemos pasado de la alerta por las altas temperaturas y una nueva alerta por las intensas lluvias y lo que llega, al final de este camino, no será nada normal, sino más bien todo lo contrario.

Vuelvo el sol, pero no estamos preparados para lo que llega después

La previsión del tiempo de la AEMET pone los pelos de punta, lo que tenemos por delante, pueden ser una serie de cambios importantes para los que deberemos empezar a estar preparados. Será el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, un marcado cambio que puede ser el protagonista de estos días.

Tal y como nos explican desde su web: «Se prevé el paso de una vaguada atlántica que afectará al extremo oriental peninsular y Baleares con cielos nubosos. Se esperan de madrugada en Baleares chubascos y tormentas localmente fuertes, muy fuertes o persistentes, sin descartar intensidades localmente torrenciales. De forma débil pueden afectar a Cataluña y Levante. Por otro lado, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos en la mitad noroeste peninsular, con precipitaciones en Galicia, Cantábrico y aledaños, abundantes en zonas del oeste de Galicia. Por la tarde puede darse algún chubasco aislado ocasional en la meseta Norte, nordeste de Cataluña y Baleares, sin descartar localmente fuerte en Ampurdán y Mallorca. En el resto, intervalos nubosos y poco nuboso en el sur y sudeste. En Canarias cielos nubosos en los nortes, con precipitaciones en las montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en interiores del norte y sudeste peninsulares, así como brumas frontales en Galicia, Cantábrico y Cataluña. Las temperaturas máximas aumentarán en los tercios norte, este y sur, sin grandes cambios o en descenso en el resto del país. Las mínimas aumentarán acusadamente en el oeste y descenderán en el tercio oriental y Canarias montañosas, sin grandes cambios en el resto. No se descartan las primeras heladas en el Pirineo».

Siguiendo con la misma previsión: «En Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas, tendiendo a disminuir. En Galicia y Cantábrico moderados con intervalos de fuerte, rolando de sudoeste a noroeste. En el área mediterránea oriental variables, de flojos a moderados, tendiendo a componente oeste. En Alborán poniente moderado con intervalos de fuerte. En el resto componentes oeste y norte, moderados en los litorales y flojos con intervalos de moderado por la tarde en el interior».

Las alertas estarán activadas: «De madrugada en Baleares probables chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes, localmente persistentes en amplias zonas, sin descartar intensidades localmente torrenciales. No se descarta algún chubasco localmente fuerte por la tarde en Ampurdán y Mallorca».