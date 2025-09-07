La Aemet alerta de fuertes lluvias y tormentas en Baleares a partir del lunes
Mallorca entrará este lunes en aviso amarillo por lluvias en el interior y norte de la isla
El martes el aviso se extenderá a todo el archipiélago y el aviso subirá a nivel naranja
Baleares entrará en una semana en la que el mal tiempo y las lluvias serán las grandes protagonistas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este lunes por fuertes precipitaciones en Mallorca, mientras que el martes la alerta se extenderá por todo el archipiélago y subirá a nivel naranja.
La alerta estará activada este lunes entre las 12:00 y las 18:00 horas por una lluvias que en el interior y norte de la isla de Mallorca podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
El martes el aviso por lluvias y tormentas de la Aemet se extenderá al resto del archipiélago y subirá a nivel naranja. La alerta estará activa durante todo el día y se prevé que puedan llover hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.
Las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. En cuanto a los vientos, podrían superar los 90 km/h, generando tornados o lo que se conoce como ‘cap de fibló’.
Consejos para mantenerse seguros
Como es habitual cuando se aproxima el mal tiempo, Emergencias 112 Ha compartido con los ciudadanos algunos consejos para mantenerse seguros en caso de lluvias y tormentas
- Asegurar puertas y ventanas de casa
- No dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar
- No bajar a las zonas inundables de la vivienda (sótano, garaje, etcétera), y quedarse en las zonas altas
- Si se inunda la casa, cerrar el interruptor general de la electricidad
- Si se está conduciendo, la principal recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales