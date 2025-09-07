La Aemet alerta de fuertes lluvias y tormentas en Baleares a partir del lunes

Baleares entrará en una semana en la que el mal tiempo y las lluvias serán las grandes protagonistas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este lunes por fuertes precipitaciones en Mallorca, mientras que el martes la alerta se extenderá por todo el archipiélago y subirá a nivel naranja.

La alerta estará activada este lunes entre las 12:00 y las 18:00 horas por una lluvias que en el interior y norte de la isla de Mallorca podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

El martes el aviso por lluvias y tormentas de la Aemet se extenderá al resto del archipiélago y subirá a nivel naranja. La alerta estará activa durante todo el día y se prevé que puedan llover hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.