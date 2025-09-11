Sorpresa en la AEMET por lo que va a pasar con las temperaturas a partir de este día: el aviso que nadie esperaba

La AEMET lanza un aviso por lo que va a pasar con las temperaturas a partir de este día, el aviso que nadie esperaba pone los pelos de punta. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que empezar a prepararnos para lo que está por llegar. Son tiempos de cambios y de ver lo que puede pasar en estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Estos días tendremos que empezar a prepararnos para un giro importante en el tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual, en estos tiempos que corren.

Estaremos muy pendientes de un giro radical en tiempo que puede alejarnos de lo que desearíamos en este fin de semana en el que los datos no son nada buenos, sino más bien todo lo contrario. Habrá llegado ese día en el que el tiempo puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar pasando de todo y más.

El aviso que nadie esperaba

Hemos dejado casi atrás un verano de esos que no se olvidan, vamos a pasar de unas temperaturas que están por encima de lo que sería habitual en estos tiempos que corren. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con ciertos elementos que serán los que harán realidad una serie de situaciones en las que todo puede acabar siendo posible. Es importante estar pendientes de este tipo de cambios que pueden acabar siendo esenciales.

La previsión del tiempo de la AEMET no para de actualizarse para darnos más de una sorpresa inesperada, con una serie de detalles que pueden acabar convirtiéndose en un cambio de tendencia que se mantendrá. Sobre todo, de cara de ese fin de semana en el que tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando.

Es momento de visualizar un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que las temperaturas, pero también algunos fenómenos que nos impedirán realizar actividades al aire libre estarán muy presentes.

La AEMET confirma lo que va a pasar con las temperaturas este día

Estaremos muy pendientes de unas temperaturas que pueden acabar siendo los que nos afectaran de lleno. Es hora de ver una serie de situaciones que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado ese día de ver qué es lo que nos está esperando.

Tal y como nos explica la AEMET: «Se prevé una situación estable que en general dejará cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas de la Península excepto en áreas de la Comunidad Valenciana y bajo Ebro próximas al litoral donde la entrada de una masa húmeda mediterránea dejará abundante nubosidad baja y lluvias en general débiles. Así mismo, debido a la entrada de una masa húmeda atlántica, se espera nubosidad baja en el oeste de Galicia con lluvias o lloviznas débiles en zonas de la costa. Por la tarde es probable nubosidad de evolución en el sureste peninsular sin descartar algún chubasco débil en la Bética oriental. En Canarias intervalos nubosidad baja en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Probables bancos de niebla matinales en interiores del tercio norte, matinales y vespertinas en interiores del tercio este y probables nieblas al final del día en el oeste de Galicia.

Temperaturas máximas en descenso en las Comunidades de Valencia y Murcia y en zonas de Andalucía próximas a la costa mediterránea y más suave en Baleares y litorales de Cataluña; en Canarias y en el resto peninsular en ascenso que será menos intenso en Andalucía y este de Castilla-La Mancha y localmente notable en el zonas del Cantábrico oriental. Mínimas en aumento en Canarias, oeste y sureste peninsular y en ligero a moderado descenso en el resto. Las máximas superarán 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 20 en el área mediterránea y el Guadalquivir.

En Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas. En la Península y Baleares soplarán vientos flojos en general, más intensos en litorales, con predominio de componentes norte y este rolando a este y sur en el área mediterránea oriental, flojo a moderado del noreste y este en el resto de área mediterránea y flojo variable en Estrecho aumentando a moderado de levante. En el resto predominio de las componentes oeste y sur».