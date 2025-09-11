Roberto Brasero suelta la bomba y confirma el giro inesperado que afecta a España: no se salva nadie

Suelta la bomba, Roberto Brasero confirma el giro inesperado que afecta a España, nadie se salvará de esta previsión del tiempo que pone los pelos de punta. Los expertos no dudan en darnos una serie de detalles que pueden afectarnos de lleno, todo el país está pendiente de unos mapas del tiempo que traen novedades. Después de unos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, en unas jornadas en las que todo puede acabar llegando.

El otoño es un momento del año en el que tocará saber en todo momento qué puede pasar, prepararnos para un cambio en el tiempo que puede acabar de darnos más de una sorpresa. De cara a este fin de semana en el que tendremos que ver llegar un cambio significativo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas. Por lo que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden ser esenciales. Es hora de ver un giro radical que puede ser esencial en estos días en los que todo puede ser posible.

No se salvará nadie en estos días

Es importante estar pendientes de un giro radical que puede acabar llegando a toda velocidad, Sin duda alguna, deberemos estar muy pendientes de un tiempo de otoño que, como cada año, puede llegar a sorprendernos en todos los sentidos. Estas jornadas en las que todo puede pasar, Roberto Brasero se adelanta a todos.

En estos días parecerá que estemos a merced de un cambio que se traduce en una situación del todo inesperada, son días de ver llegar un giro radical en el tiempo que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afecte de lleno. Estos mapas del tiempo lanzan ciertas alertas, tal y como hemos visto por un aumento o descenso de las temperaturas, pero también por una situación de lluvias abundantes.

Estaremos muy pendientes de un cielo que puede traernos novedades imposibles de evitar. A medida que avanzamos por el mes de septiembre nos acercamos peligrosamente a este cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, habrá llegado ese día en el que Roberto Brasero nos explique lo que está por llegar.

Suelta la bomba Roberto Brasero y confirma el giro inesperado que afecta a España

Estas semanas de vuelta a la rutina están dejando más de una sorpresa inesperada, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán muy de cerca algunas novedades destacadas. Es momento de apostar claramente por un experto en el tiempo que sabe bien qué nos está esperando.

Tal y como explica Roberto Brasero desde su blog de Antena 3: «El jueves se presenta sin avisos de ningún tipo a causa de fenómenos meteorológicos adversos en España. Donde sí volverá a llover, como este miércoles, será en el extremo norte peninsular, sobre todo mañana hacia Galicia y Asturias, con la posibilidad de algún chaparrón por la tarde en el sistema central o el sistema ibérico. Tendremos también nubes bajas o nieblas matinales en zonas de Castilla y León y Extremadura. En general en el resto de la mitad norte y zona centro tendremos menos nubes que hoy, salvo el tercio norte donde seguirá la nubosidad con esas lluvias en las zonas que hemos citado».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Pero el protagonismo a partir del jueves ya no estará en las lluvias sino en las temperaturas que iniciarán un camino ascendente en la mayoría de nuestros territorios y el fin de semana seguirán subiendo allí donde no lo harán todavía mañana y pasado. Es el caso del noroeste peninsular: Galicia, Asturias, León y parte de Palencia, donde el jueves bajarán ligeramente las temperaturas. En el resto de España ya irán subiendo y podremos llegar a 31º en Madrid y en Ciudad Real, 33º en Badajoz, Alicante o Huelva, 35º en Murcia y hasta 36º en Córdoba. En Canarias suben ligeramente las máximas, sin cambios en las mínimas y soplará alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas; tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas con precipitaciones en las islas de mayor relieve, débiles en general, y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto sin descartar nubosidad de evolución en el interior de Tenerife».

Pero cuidado, el verano aún no se ha acabado: «Para el viernes pueden bajar las temperaturas en el Cantábrico y también en el área mediterránea, pero seguiremos sumando algún grado en el resto de España. Y así llegaremos a un fin de semana con un sábado en el que seguirán las lloviznas por la mañana en el Cantábrico y alguna tormenta en Cataluña, y con nubes altas en resto de España que no dejarán lluvias, pero impedirán que suban más las temperaturas. Las máximas superarán 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 20 en el área mediterránea y el Guadalquivir. Y el domingo tendremos un día de sol radiante, con cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas de la Península excepto del litoral de la Comunidad Valenciana donde el viento de levante nos puede dejar una jornada de mucha nube baja y algunas lluvias débiles. Ahí bajarán las temperaturas y en el resto subirán ese día para disfrutar de un tiempo otra de vez de verano».