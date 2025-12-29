El dardo de Terelu a Mar Flores que puede estropear sus navidades: «Yo no lo dejaría por escrito»

Mar en calma, las memorias publicadas por Mar Flores, han abierto en los últimos meses un debate que trasciende lo estrictamente personal y alcanza de lleno al ámbito familiar y mediático. El libro, concebido como un ejercicio de introspección y reparación emocional, recoge algunos de los episodios más dolorosos de la vida de la modelo, entre ellos las acusaciones de maltrato que dirige contra su ex marido, Carlo Costanzia. Unas afirmaciones que no solo han generado una intensa controversia, sino que han provocado una reacción directa del aludido, decidido a defender su versión de los hechos en los platós de televisión.

La última consecuencia de este conflicto ha sido la intervención pública de Terelu Campos. Desde su posición como colaboradora del programa ¡De Viernes!, ha lanzado un mensaje contundente hacia su consuegra que, por su carga moral y familiar, amenaza con tensar aún más las relaciones en vísperas de unas fechas marcadas por la conciliación.

El conflicto familiar

Carlo Costanzia ha reaparecido en Telecinco para responder, una vez más, a los fragmentos del libro que considera lesivos para su honor. El empresario italiano no ocultó su malestar ante lo que interpreta como una reapertura innecesaria de episodios que, según su versión, estaban cerrados desde hacía más de diez años. En su intervención, llegó a manifestar su intención de emprender acciones legales contra Mar Flores, cuestionando los motivos que la habrían llevado a revivir públicamente un pasado que afecta no solo a ambos, sino también a su hijo en común.

Este contexto es el que ha servido de telón de fondo para las palabras de Terelu Campos, que decidió pronunciarse con una claridad poco habitual en un asunto que afecta directamente a su entorno familiar más cercano. Lejos de adoptar una postura ambigua o conciliadora, la colaboradora optó por señalar un límite que, a su juicio, nunca debería traspasarse cuando hay menores implicados.

El dardo de Terelu Campos

Durante la emisión del programa, Terelu Campos se mostró especialmente crítica con una parte concreta del libro de Mar Flores. «El capítulo de su hijo se lo podía haber ahorrado», afirmó de manera tajante, explicando a continuación el fundamento de su postura. Para la madre de Alejandra Rubio, existe una responsabilidad añadida cuando se deja constancia escrita de determinados episodios familiares, especialmente si esos textos pueden ser leídos en el futuro por los descendientes directos.

«Yo no dejaría por escrito algo que no me gustaría que mi nieto leyera», añadió, en una reflexión que pone el acento en las consecuencias a largo plazo de las confesiones públicas. Un comentario que, más allá de la polémica inmediata, introduce un debate sobre los límites entre el derecho a contar la propia historia y la protección emocional de los hijos y nietos.

Estas palabras han sido interpretadas como un claro reproche hacia Mar Flores, no tanto por haber escrito sus memorias, sino por la forma y el contenido de algunos de los pasajes más sensibles. Un dardo, como ya se ha definido en el ámbito mediático, que llega en un momento especialmente delicado para la familia.

Terelu Campos no quiere callarse

La intervención de Terelu Campos no se limitó a valorar el libro de Mar Flores. La colaboradora aprovechó su presencia en ¡De Viernes! para responder a quienes la han cuestionado por no posicionarse públicamente del lado de la modelo tras las acusaciones de maltrato. Entre las voces críticas se encontraba Carlota Corredera, ex compañera suya en Sálvame, quien había mostrado su desacuerdo con el silencio de Terelu.

La respuesta de Campos fue clara y se apoyó en argumentos legales. «A mí, periodistas de este país, me han exigido que te llame maltratador. Yo, con el Código Penal en la mano, no puedo llamarte maltratador ni a ti ni a nadie que no tiene condena», explicó, marcando una línea entre la opinión personal y el respeto a la presunción de inocencia. Una declaración que refuerza su intención de no emitir juicios públicos sin respaldo judicial, incluso en contextos emocionalmente complejos.

Alejandra Rubio toma posiciones

Este posicionamiento público de Terelu se produce poco después de que su hija, Alejandra Rubio, ofreciera una entrevista en el pódcast La casa de mi vecina, presentado por Nagore Robles. En esta conversación, la joven habló abiertamente de su entorno familiar y, de manera especial, de la figura de su padre, Alejandro Rubio, ex marido de Terelu Campos.

Alejandra repasó su trayectoria académica y profesional, desde sus estudios en Diseño de Moda y su paso por la carrera de Derecho, hasta su decisión final de apostar por la interpretación y el arte dramático. Un camino que, según explicó, no coincidía plenamente con las expectativas profesionales que su padre habría tenido para ella, pero que siempre contó con su respaldo económico y emocional.

«Para él hubiera sido genial que yo hubiera estudiado ADE y me hubiera quedado con la empresa de la familia», reconocía, en referencia al negocio óptico que el empresario gestiona junto a sus hermanos. Sin embargo, subrayó el apoyo incondicional que siempre ha recibido por su parte, destacando la confianza y la cercanía que mantienen.