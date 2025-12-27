Terelu Campos vuelve a la carga contra Antonio David Flores: "Un problema de peso"

Terelu Campos ha aprovechado la entrevista que Olga Moreno ha concedido en ¡De Viernes! Para lanzar dardo envenenado contra Antonio David Flores. La colaboradora considera que el ex marido de Rocío Carrasco es el responsable de los obstáculos que hay entre Olga y Agustín Etienne. «uno de los problemas de peso en la relación es la relación de ella con el padre de su hija. El padre de su hija quiere determinadas cosas de las que Agustín no está de acuerdo y puede condicionar a Olga en su día a día», ha declarado en un tono rotundo.

El periodista Antonio Rossi, que siempre ha manejado muy buenos datos sobre este tema, le ha dado la razón a Terelu Campos y ha añadido: «Los condicionantes de estar uno en Madrid y otro en Málaga, el poder trasladarse o no con la menor y, sobre todo, el «no divorcio». Parece que ahí hay algo que lastra el futuro de la pareja en caso de que uno de ellos quiera algo más».

Olga Moreno en su entrevista. (Foto: Telecinco)

Es decir, Antonio David Flores, si tenemos en cuenta las informaciones de Terelu Campos y de Antonio Rossi, estaría frenando la historia de amor de Olga Moreno y Agustín Etienne, de ahí que últimamente hayan estado en crisis. Algunos colaboradores de Telecinco vieron llorar a Olga y pensaron que habían roto, pero la empresaria asegura que no. Simplemente han tenido una serie de diferencias que les han separado durante un tiempo, pero ya vuelven a estar juntos.

El otro problema de la pareja

Olga Moreno tiene una hija con Antonio David Flores, así que no puede mudarse a Madrid de forma definitiva. Vive entre Málaga y la capital, algo que reconoce que ha dificultado su noviazgo con Agustín Etienne, aunque intentan tomárselo con filosofía. «La distancia en una pareja es complicada, pero lo llevamos lo mejor posible», reconoce durante su intervención en ¡De Viernes!.

Olga Moreno y Agustín Etienne. (Foto: Gtres)

Como decimos, Olga fue madre junto a Antonio David y reconoce que no quiere ampliar la familia. Ese es otro de los motivos por los que tiene discusiones con Agustín. «Yo, volver a ser madre, ni puedo ni quiero», empieza diciendo con total naturalidad. «Sí que es verdad que me da mucha pena por él porque sería un gran padre, pero ahí soy muy egoísta. Yo no podría volver a ser madre otra vez… Es verdad que después tenemos nuestros momentos en los que él quiere una cosa, yo quiero otra… Y como yo digo, si tenemos que estar, estamos, y si no estamos, pues no pasa nada».

El peor momento de Olga Moreno

Olga Moreno luchó por su matrimonio con Antonio David y está haciendo lo mismo por su relación con Agustín Etienne, aunque entiende que hay cosas que no se pueden evitar. De esta forma, ha asumido que el día de mañana puede cortar con Agustín. Eso sí, valora que es una persona que siempre ha estado a su lado y que ha tenido paciencia. Por ejemplo, una época estuvieron siete meses sin verse y él lo entendió.

Olga perdió a su madre y tocó fondo. No tenía ganas de nada y se apartó de su novio, aunque todo volvió a la normalidad con el paso del tiempo. «Yo me llevé 7 meses encerrada en mi casa de Sevilla con mi madre, que fue un momento creo que el más duro de mi vida, la enfermedad de mi madre. Y nos llevamos 7 meses que yo no quería estar con nadie. Yo no vi a Agustín en 7 meses», ha comentado. Y, antes de terminar, ha recalcado que no han roto definitivamente.