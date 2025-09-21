Los 3 minutos que cambiaron para siempre la vida de Antonio David Flores y sus hijos

Han pasado ya 4 años desde que Rocío Carrasco decidiese romper su silencio públicamente a través de un documental que arrasaba por completo con su expareja, Antonio David Flores, y la versión que había sostenido en televisión durante más de dos décadas. Un auténtico huracán que cambiaba para siempre la vida tanto del malagueño, como de sus hijos y el resto del clan de los Ortega-Mohedano, que se veían completamente expuestos. Las consecuencias tampoco se hicieron de esperar, ya que Flores era despedido de Telecinco en cuestión de días y daba pie a una durísima batalla legal contra la cadena.

Todo comenzaba durante la tarde del 16 de marzo de 2021, que ha quedado marcada para muchos, como uno de los grandes momentazos en la historia de la televisión. Después de haberlo cebado durante toda la tarde en Sálvame, Antonio David atendía perplejo al tráiler de la docuserie que terminaba arrasando con su vida. El vídeo comenzaba con Rocío Carrasco de espaldas, mientras se colocaba su ya mítico traje fucsia y se preparaba para contarlo todo frente a las cámaras de Telecinco.

Captura de Antonio David Flores en ‘Sálvame’. (Foto: Telecinco)

«No puedo creérmelo», comentaba en un primer momento el entonces colaborador del formato. Y, a continuación, se daba paso a una serie de fragmentos correspondientes a la hemeroteca de la cadena, con diversas declaraciones correspondientes a nada menos que 25 años de guerra mediática dentro del clan. «25 años de mentiras», proseguía el anuncio en cuestión. «Una mujer sentenciada sin escucharla y una industria cómplice del horror». Para terminar con un contundente: «¿Preparados, listos? Cuando queráis».

Así vivió Antonio David Flores el estreno del documental de Rocío Carrasco

Tres minutos que seguramente se volvieron eternos para Antonio David, quien no daba crédito sentando en plató y rodeado por sus compañeros. De hecho, resulta inolvidable aquel primer plano del malagueño, mientras suena de fondo Tout l’univers de Gjon’s Tears, –canción que precisamente representó a Suiza en el Festival de Eurovisión de ese mismo año–.

Captura de los colaboradores de ‘Sálvame’. (Foto: Telecinco)

Completamente impactado, a Flores ni siquiera le salían las palabras. «¿Cómo se ha tornado la tarde, eh?», rompía finalmente el silencio. «Estábamos haciendo quinielas, y felicito a mis compañeros porque ninguno me ha echado una mirada que pudiese intuir que pudiese ser algo relacionado con mi familia», aseguraba.

Y pasaba a preguntarles: «¿Esto es lo que habéis visto todos? ¿No hay nada más?», a lo que el resto de colaboradores le confirmaba que efectivamente no había más. «¿Le han pagado mucho para contar su verdad para seguir vida?», explotaba. «¿O es su verdad para seguir ganando dinero?»

Rocío Carrasco en ‘Contar la verdad para seguir viva’: (Foto: Telecinco)

En ese momento, el silencio reinaba en plató, y Antonio David dejaba entrever que no iba a hablar más, por miedo a equivocarse. «Se avecina tormenta…», advertía. «Sabía que este momento iba a llegar, lo tenía muy claro», señalaba con contundencia. Unos minutos que daban paso a semanas e incluso meses llenos de reproches, acusaciones y ataques continuos tanto fuera como dentro de la televisión.