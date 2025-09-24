Mar Flores ha decidido poner fin a años de silencio y discreción sobre su vida personal y profesional. Con 56 años, la modelo ha dado un paso valiente al publicar sus memorias Mar en calma, en las que narra los episodios más significativos y polémicos de su trayectoria, con el objetivo de mostrar su verdad y compartir un proceso de sanación personal. La presentación del libro, celebrada el miércoles 24 de septiembre en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid, reunió a numerosos periodistas, amigos y compañeros del medio. Y como era de esperar, el evento estuvo repleto de titulares.

La modelo se mostró serena y consciente del significado personal de su obra. En sus propias palabras, destacó que su libro es el fruto de un proceso de sanación, un relato en el que ha encontrado la manera de reconciliarse consigo misma: «Si hay algo de lo que me siento orgullosa es de estar aquí hoy, en calma y con tranquilidad; y de haber perdonado a los que me han hecho daño y de sentir que no tengo que dar un paso agresivo hacia nadie. No se olvidan los malos ratos y no se olvida el sufrimiento, pero se perdona y es algo que ya he dicho», dijo. Unas palabras que reflejan la fuerza con la que Mar afronta su presente, dejando claro que la obra «no solo tiene un valor narrativo», sino también terapéutico y liberador.

Mar Flores subrayó que su vida ha cambiado, y que ella misma también. Ya no es la mujer que se escondía ante los conflictos o que guardaba silencio ante las dificultades: «Hubo un momento de mi vida que tuve mucho miedo y me he escondido o me he callado. Hoy en día no tengo miedo, no me voy a esconder», dijo. Asimismo, reconoció que escribir sus memorias le había permitido mejorar su relación consigo misma y sentirse más tranquila: «En el libro he contado mi verdad. Estoy tranquila. Hablo de perdón, de sanación y de dar las gracias. Era necesario. Estoy feliz». Con esto, Mar dejó claro que su intención al publicar Mar en calma no era provocar conflictos, sino compartir un testimonio honesto y reflexivo sobre su vida, sus experiencias y sus emociones.

En este contexto, Mar aseguró que hasta el momento no había sido consciente de las declaraciones de su ex marido ni de la posibilidad de una acción legal en su contra, ya que no estaba pendiente de la prensa ni de los programas donde se comentaban estas noticias. Sin embargo, dejó claro que esto no cambiará su forma de actuar ni su decisión de vivir con autenticidad: a partir de ahora, no permitirá que nadie la silencie y afrontará cualquier situación con firmeza, defendiendo siempre su derecho a contar su propia historia. «Vivimos en un mundo libre. Que cada uno haga lo que quiera. Tuve miedo, pero ya no. He sido una muñeca rota y ahora soy un mujerón. Soy una mujer nueva y ya no me voy a callar», afirmó.

Carlo hijo, el gran ausente en la presentación de las memorias

A pesar de la relevancia del evento, la modelo no contó con la compañía de todos sus seres queridos. Ni su hijo, Carlo Costanzia, ni otros familiares cercanos estuvieron presentes, aunque Mar afirmó sentirse respaldada por quienes pudieron asistir: «Me siento muy querida. Ninguno de mis hijos está aquí, unos porque no quieren ser famosos y Carlo porque está trabajando mucho. Todos los que han podido están para apoyarme y yo lo siento así».

La ausencia de Carlo, sin embargo, ha alimentado los rumores sobre la mala relación que habría surgido entre madre e hijo a raíz de la publicación de las memorias. Según diversos medios, la tensión habría sido tal que Carlo llegó incluso a intentar cortar el contrato laboral que mantiene actualmente con su madre, evidenciando el impacto que el libro ha tenido en su vínculo familiar y en la dinámica profesional entre ambos.