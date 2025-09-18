El pasado 17 de septiembre, Terelu Campos celebró su 60 cumpleaños en Madrid, un evento que combinó celebración familiar y atención mediática, y que no estuvo exento de polémica. Entre los numerosos invitados y posados para la prensa, la imagen que acaparó todas las miradas fue la de Terelu junto a su hija Alejandra Rubio, acompañadas de Carlo Costanzia hijo y su padre, Carlo Costanzia padre; un posado que muchos interpretaron como un gesto calculado hacia Mar Flores, madre de Carlo hijo y ex pareja del italiano. Sin embargo, lejos de inmutarse, Mar se mostró completamente imperturbable: según ha confirmado este jueves Leticia Requejo en El tiempo justo, «A Mar Flores esta foto no le ha sentado ni bien ni mal, directamente le ha dado igual». Consciente de la compleja red de vínculos familiares que rodea a su hijo y a su ex, la modelo prefiere mantener la calma y centrarse en lo que realmente importa: su familia y sus proyectos personales.

Mar Flores llega a esta etapa de su vida y de su carrera con una coraza bien construida. Su libro de memorias, Mar en calma, que se presentará el próximo 24 de septiembre en plena Gran Vía madrileña, ha destapado episodios muy delicados de su vida personal, incluyendo su complicada relación con Carlo Costanzia padre y las dificultades con su hijo. Entre los pasajes más impactantes, la modelo narra cómo su ex pareja llegó a llevarse a Carlo de la guardería sin su consentimiento y los meses de lucha que enfrentó para recuperar la custodia. Estas vivencias, que hoy podrían considerarse impensables, han marcado la manera en la que Mar afronta la vida y la exposición mediática: con firmeza, claridad y, sobre todo, calma.

Mar Flores en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

La polémica con la foto del cumpleaños de Terelu, bautizado ya como el «posado de la venganza», no ha alterado la serenidad de Mar. Leticia Requejo ha explicado que Mar es plenamente consciente de la celebración y de la asistencia de Carlo padre, y que su reacción habría sido de total indiferencia. «Mar Flores es muy consciente del vínculo que tiene Carlo, su hijo, con su padre; y también del vínculo que hay entre Carlo Costanzia padre y Terelu. Vínculo que no existe entre Terelu y Mar Flores», ha señalado Requejo. La modelo prefiere no entrar en conflictos mediáticos y mantiene su foco en proteger a su hijo y a su nieto de cualquier historia de división familiar.

Actualmente, Mar comparte proyectos profesionales con su hijo Carlo, incluyendo un programa de decoración, y asegura que mantienen «una relación excelente» a pesar de los roces provocados por la publicación de sus memorias. De hecho, la modelo incluso ha invitado a Terelu a la presentación de su libro, demostrando que su interés no está en el enfrentamiento, sino en mantener cierta armonía y coherencia en los lazos familiares, aunque no espera necesariamente una respuesta afirmativa de la madre de Alejandra Rubio. Su prioridad es clara: que la historia de enfrentamientos y rupturas que marcó su relación con Carlo padre y con su hijo no se repita con su nieto.

Terelu Campos y Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia padre e hijo. (Foto: Gtres)

Así fue el cumpleaños de Terelu Campos

La hija de María Teresa Campos reunió a familiares y amigos en el restaurante Jimmy’s, incluyendo a su hija Alejandra Rubio y a Carlo Costanzia padre, quien se sentó junto a la cumpleañera y su nieto. La presencia del italiano, a pesar de la tensión con Mar Flores, reflejó la realidad de los lazos familiares actuales y subrayó el contraste con la postura de la modelo, que opta por la discreción y la calma. Terelu, por su parte, disfrutó de la velada sin mayores conflictos, consciente de la atención mediática y de las historias personales que circulan alrededor de su familia.

La fiesta contó con una nutrida representación de rostros conocidos de Telecinco y del mundo de la televisión en general. Entre ellos destacan Bea Archidona y Santi Acosta, presentadores de ¡De Viernes!, así como compañeros y colaboradores de distintos programas como Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez, José Antonio León, Patricia Pérez y Ángela Portero. No faltaron tampoco ex directores y periodistas reputados como Raúl Prieto o Kike Calleja acompañado de su novia Raquel, así como parte del elenco de Supervivientes, incluidos Anita Williams, Laura Cuevas y Carmen Alcayde.