Carlo Costanzia destapa una traición que pone contra las cuerdas a Alejandra Rubio

Las memorias de Mar Flores, 10 días después de su publicación, siguen dando mucho de qué hablar. Tras conocer el recuerdo de la maniquí referente a algunos de los episodios más trascendentales de su vida, son varios los protagonistas que han querido dar su versión. Algunos como el paparazzi Miguel Temprano, el tertuliano Alessandro Lequio o la bióloga Ana Obregón ya han hablado y ahora le ha llegado el turno a Carlo Costanzia di Costigliole. El padre de su primogénito recibió en Turín el libro de su ex mujer a través de una tercera persona. Fue Alejandra Rubio, su nuera e hija de Terelu Campos, quien le llevó el libro en su último viaje a Italia. «En ese momento no lo leí, tenía problemas muy importantes a los que no quería añadir otro más», confesó.

Ha sido Terelu Campos la que le ha preguntado si conocía que se estaba escribiendo este recopilatorio. «En absoluto», ha sido su rotunda respuesta. «Lo he descubierto gracias a tu hija», continuó diciendo, haciendo referencia al «regalo envenenado», pero con buenas intenciones, que le llevaron desde España.

Carlo Costanzia di Costigliole en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Esta entrevista del progenitor de Carlo Costanzia llega dos días después de que la mayor de las Campos, Alejandra Rubio, Carlo padre y Carlo hijo protagonizaran lo que para muchos ha sido un guantazo sin manos hacia Mar Flores. Los cuatro mencionados posaron en el photocall del cumpleaños de Terelu —celebrado el miércoles en el restaurante Jimmy’s— tratando de mostrarse como una familia feliz y unida. Pero nada más lejos de la realidad; los allí presentes apreciaron el instante de tensión en el que la única que sonreía era la protagonista. Carlo Costanzia y Alejandra Rubio tenían rostro serio e incómodo. Por su lado, Carlo Costanzia padre estaba ligeramente desplazado, con una postura hierática y aparentemente tenso. Pese a esto, se trata de un gesto que evidencia en qué bando de la guerra mediática se han posicionado algunos de los familiares de la modelo.

Carlo Costanzia padre e hijo, Terelu Campos y Alejandro Rubio. (Foto: Gtres)

El episodio más amargo de la vida de Mar Flores

Tal y como hemos referido anteriormente, el libro de Mar Flores, lejos de hacer honor a su título —Mar en calma—, ha provocado un auténtico tsunami. Uno de los capítulos más controvertidos y comentados es en el que habla de uno de los momentos más traumáticos de su existencia referente a su primer hijo. Según sus propias letras, sufrió, supuestamente, lo que ahora se catalogaría como violencia vicaria por parte de Carlo Costanzia di Costigliole.

Todo se remonta a cuando el descendiente común de ambos era un infante que iba a la guardería. Uno de los días lectivos, el italiano, tal y como cuenta la maniquí, va al centro a por el vástago y se lo lleva sin permiso y sin previo aviso a Italia, donde residía. «Un día voy a recoger a mi hijo, del que tenía la custodia, y no está», relató ella en El hormiguero. Allí le dijeron que su padre se lo había llevado y en el cuerpo de la televisiva «comenzaron a pasar muchas cosas». Una de sus principales preocupaciones era que se lo llevara fuera de Europa, ya que recuerda que su ex marido tenía pasaporte brasileño.

Después de ser agredida en la calle, un juez le dijo a @Mar_MarFlores: “Asuma las consecuencias de salir en minifalda” #MarFloresEH pic.twitter.com/SFOva7TCrU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2025

Esto le supuso una verdadera angustia. Ella misma relata que «no sabía nada del niño». «No iba a ser cosa de un fin de semana», vaticinó en aquel entonces. Y razón no le faltó, ya que «fueron varias semanas», desveló ciñéndose a su vivencia personal. Durante ese tiempo, la vida de Mar Flores se paralizó, pero tenía que seguir trabajando. «Iba a Telecinco, me ponía la minifalda, bailaba con las ‘mamachicho’ y presentaba como si nada estuviera pasando», recordó con desasosiego.