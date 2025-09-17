Así es el estratégico lugar que ha elegido Terelu Campos para celebrar su 60 cumpleaños

En el número 39 de la calle María de Molina, a escasos metros del concurrido Paseo de la Castellana y limitando con dos de los barrios más elitistas de Madrid —el de Salamanca y el Viso—, se levanta uno de los locales de ocio nocturno y restauración más exclusivos de la capital. Se trata del espacio gastronómico Jimmy’s, propiedad del exitoso empresario de la noche Tito Pajares, que complementa su apuesta gastronómica con Gabana, la nueva cara de la emblemática discoteca de los años 90 que, por aquel entonces, se ubicaba al principio de la calle Velázquez y era punto de encuentro de futbolistas, modelos y personalidades destacadas de la alta sociedad.

Este ha sido el lugar escogido por Terelu Campos para celebrar su 60 cumpleaños, en un evento que promete ser «una de las citas sociales más comentadas del año». Para tan señalada fecha, no ha querido innovar y ha ido a lo seguro, apostando por un local en el que se sentirá como en casa, ya que Pajares, el dueño, es íntimo amigo de la colaboradora desde hace ya años. Mañana miércoles, el equipo de la tertuliana ha convocado a la prensa en torno a las ocho de la tarde y se espera que por el photocall de acceso desfilen perfiles relevantes como el de Nuria González, viuda de Fernando Fernández-Tapias y miembro del núcleo duro de la mayor de las Campos; la dupla televisiva formada por Bea Archidona y Santi Acosta o los periodistas Marisa Martín-Blázquez, José Antonio León y Ángela Portero, todos ellos compañeros de la homenajeada en el programa ¡De viernes!.

Pero de entre los nombres que figuran en la lista de invitados, en quien más inciden los focos de los medios es sobre Carlo Costanzia. Tras el revuelo mediático que han provocado las memorias de su madre, Mar Flores, los pasos del joven y su entorno están analizados con lupa. Este evento, en el caso de que todos los anunciados se personen en el enclave, será la primera vez que se encuentre con Nuria González, con la que es vox populi que Flores no tiene ni tuvo muy buena relación, ya que ambas estuvieron con el mismo hombre, el poderoso naviero Fernández-Tapias. De la misma manera, el joven estará presente en un local que, en cierto modo, forma parte de las propiedades de Sofía Mazagatos. La modelo, casada con Tito Pajares, ha confesado recientemente que no tendría problema en tomarse un café con la progenitora de este para reencontrarse con ella y olvidar así rencillas del pasado en el que fueron grandes amigas y compañeras. Por todo esto, la elección de este establecimiento por parte de Terelu cobra especial relevancia debido a la actualidad que nos abraza.

La amistad de Tito Pajares y Terelu Campos

Para analizar la amistad que une a uno de los empresarios madrileños más exitosos con la hija de la recordada comunicadora, María Teresa Campos, tenemos que remontarnos muchos años atrás. Ambos gozan de una unión sólida y aparentemente inquebrantable que ha sido cubierta por los medios de comunicación.

La presentadora Terelu Campos y Tito Pajares en una terraza de Madrid. (Foto: Gtres)

Juntos han compartido numerosos planes de carácter distendido en terrazas o locales de Madrid y, gracias al material gráfico obtenido por la agencia Gtres, podemos ver el cariño y la perfecta sintonía que mantienen. Un vínculo que ha convivido a la perfección con la relación sentimental que el empresario mantiene con la modelo Sofía Mazagatos, con quien tiene dos hijas menores.

Así es Jimmy’s, el local de moda de Madrid

El restaurante Jimmy’s es sinónimo de vanguardia. Entre sus paredes se respira elegancia y se vive diversión a raudales, a la vez que se disfruta de alta gastronomía y coctelería clásica y de autor. Se trata del primer club privado de Madrid en el que confluyen el buen comer y los espectáculos musicales de talla mundial. Dos mundos que cautivan los sentidos de todos los que apuestan por disfrutar de esta experiencia.

Pero si además de deleitarte con la música en vivo de la zona superior, quieres continuar la velada hasta altas horas de la noche, puedes trasladarte al piso subterráneo. A través de unas imponentes escaleras mecánicas y rodeado de bailarinas y lujo, mucho lujo, podrás sumergirte en la mejor fiesta de la ciudad. Botellas de champagne, bengalas y el espectáculo de luces que lo ambienta son algunos de los principales atractivos de esta leyenda renacida que redefine la vida nocturna en la que vivir experiencias inolvidables.