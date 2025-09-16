Sofía Mazagatos acepta la invitación de Mar Flores y se muestra dispuesta a olvidar el pasado

Las memorias de Mar Flores continúan dando mucho de qué hablar. La modelo ha narrado, punto por punto, los episodios que más han marcado su vida, así como también ha hablado sin tapujos sobre algunas de las personas que estuvieron a su lado y que, a día de hoy, por diferentes motivos, ya no pertenecen a su círculo más cercano. Sin embargo, el caso de Sofía Mazagatos es distinto. La que fuera Miss España conoció a Flores en un anuncio de 1994 y, desde entonces, forjaron una fuerte amistad que, con el paso del tiempo, terminó disolviéndose.

En su autobiografía, la madre de Carlo Costanzia ha preferido no hablar sobre ello pero, durante su encuentro con los periodistas (producido horas antes del lanzamiento del proyecto literario), no tuvo problema en aclarar en que punto se encontraba su relación con Mazagatos, llegando incluso a reconocer que no se acordaba del motivo del enfado y que estaría dispuesta a quedar para tomar un café. Una propuesta que la propia Sofía no ha tardado en responder.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Flores (@marflores_mar)

Ha sido mientras paseaba por las calles de Madrid cuando Sofía ha sido sorprendida por las cámaras de Gtres, quienes no han dudado en preguntarle por las declaraciones de Mar Flores sobre su amistad. «No tengo nada que decir hasta luego», comenzaba a decir. Los periodistas no se daban por vencidos y le hacían hincapié en el café que no le importaría tomarse con ella, y era entonces cuando esta respondía sorprendiendo a propios y extraños. «Pues vamos a tomar el café entonces», concluyó antes de cerrar la puerta del coche en el que se acababa de subir.

Sofía Mazagatos en Madrid. (Foto: Gtres)

¿Se dará el encuentro entre Mar Flores y Sofía Mazagatos finalmente? Solo el tiempo lo dirá, aunque de momento, a juzgar por las últimas declaraciones que ambas han prestado, todo parece apuntar a que están dispuestas a quedar y dejar atrás todas las diferencias que, en un pasado, las distanciaron.

Cabe destacar que, más allá de aceptar esta propuesta, Libertad Digital se puso en contacto con Sofía Mazagatos tras la publicación de Mar en calma con el objetivo de conocer su opinión, la cual, aunque optó por una postura bastante escueta, dejó entrever que guarda un buen recuerdo de la amistad que llegaron a compartir. «Lo que te puedo decir es que en aquella época también sufrimos nuestros varapalos. A Mar le deseo lo mejor, todo lo que se ha desencadenado con la aparición de su libro, no es mi guerra. Ha pasado mucho tiempo de aquello y si Mar ha encontrado la paz con la publicación de sus memorias, me alegro de verdad por ella. Pero yo no voy a alimentar nada de todo esto. Yo me alegro de todo el bien que les pueda pasar a mis compañeras y que ella cuente lo que considere», sentenciaba.