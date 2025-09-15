La publicación de las memorias de Mar Flores, ha provocado un auténtico revuelo mediático. Durante varios días se ha convertido en uno de los temas más comentados en los programas de televisión dedicados a la crónica social. El libro no solo ha generado titulares por lo que la modelo cuenta de su propia vida, sino también porque ha llevado a otros protagonistas de aquellos años a recuperar historias del pasado. Entre ellos, Alessandro Lequio que ha querido defender su versión con un documento totalmente inédito.

El colaborador de Vamos a ver ha sorprendido al mostrar en directo una fotografía tomada en 1996, en la que aparece junto a Ana Obregón, Carlo Costanzia padre y un jovencísimo Carlo hijo, hoy pareja de Alejandra Rubio. Según ha explicado, la imagen corresponde a un cumpleaños de su hijo, fruto de su relación con la presentadora. «Lo único que demuestra esta foto es la buena relación entre Ana y Carlo padre, lo que explicaría que yo pudiera pasarle a Mar información sobre su hijo y confirma que lo de Turín era más ficción que realidad», ha asegurado Lequio.

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

La instantánea, enviada recientemente por la propia Ana Obregón para respaldar sus palabras, refleja la cercanía que existía entre el empresario italiano y la actriz. «Carlo frecuentaba la casa de Ana porque eran muy amigos. El hijo, hoy pareja de Alejandra Rubio, también iba a menudo porque era amiguito de mi hijo», ha explicado el colaborador. Pero lo que más ha sorprendido del relato de Lequio ha sido la confesión de que en ese momento ya mantenía una relación con Mar Flores y que Carlo Costanzia padre era plenamente consciente de ello. La presentadora Patricia Pardo ha querido aclarar la cuestión en pleno directo: «Entiendo que ellos no saben que tú en ese momento estás con Mar Flores». La respuesta del italiano ha sido contundente: «Sí». Y ante la insistencia de si Carlo era consciente de que mantenía un romance con su ex, Lequio volvió a ser tajante: «Sí».

Estas declaraciones se suman a un pasado que en su día ya estuvo rodeado de polémica. A finales de los noventa, la revista Interviú publicó unas famosas imágenes en las que aparecían Lequio y Mar Flores en la cama, unas instantáneas que causaron un gran escándalo. Entonces, ambos mantenían otras relaciones sentimentales: la modelo estaba con Cayetano Martínez de Irujo y Lequio comenzaba su historia con María Palacios. Con el paso del tiempo, aquellos episodios se convirtieron en uno de los grandes enigmas de la prensa del corazón. Ahora, las memorias de Flores han reabierto viejas heridas y devuelto al primer plano esos recuerdos.

El propio Lequio ha reconocido que está cansado de hablar del tema, aunque considera necesario aportar pruebas que respalden su relato. «Carlo ya hablará, no voy a entrar en más. Ya he contado lo mío», ha comentado durante la emisión. Aun así, se ha mostrado dispuesto a aclarar la procedencia de la foto: «Esta foto me la envió Ana el otro día para reforzar mi argumento», ha dicho. Además, el colaborador ha descartado cualquier enfrentamiento: «Yo tenía relación cordial con Carlo, no había ninguna tensión». De este modo, ha insistido en que su vínculo era lo suficientemente fluido como para que Carlo estuviera al tanto de su romance con Mar Flores y no existiera ningún secreto.

Con esta fotografía inédita, Lequio pretende cerrar el debate sobre si Carlo estaba informado de su relación con la modelo y responder a las insinuaciones del libro de Flores. Lo que está claro es que la publicación de las memorias ha removido historias de hace casi tres décadas, sacando a la luz recuerdos, polémicas y testimonios que vuelven a poner en el foco a algunos de los nombres más recurrentes de la prensa rosa de los noventa.