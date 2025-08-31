Terelu Campos se despide de una de sus grandes pasiones el día de su 60 cumpleaños

El 31 de agosto es una fecha marcada en rojo dentro del calendario de la crónica social. Como todo el mundo sabe, es el día que Terelu Campos celebra su cumpleaños y en esta ocasión tiene que soplar 60 velas. Hace un tiempo, cuando su madre era uno de los rostros más importantes de Mediaset, organizaba una fiesta por todo lo alto en la mansión Campos, pero esta tradición ha ido desapareciendo con el paso del tiempo. La andaluza ha dicho adiós a una de sus tradiciones más especiales y hoy se despide de algo que también es importante para ella: su puesto de presentadora.

Terelu Campos ha capitaneado una sección en Fiesta llamada Aires de Fiesta que resucitaba el espíritu de ¡Qué tiempo tan feliz!. Lo cierto es que los datos de audiencia no han acompañado a este proyecto, de hecho, Telecinco se ha visto en la obligación de hacer ciertos cambios en la escaleta del programa para intentar atrapar a más espectadores. Los responsables del espacio han informado sobre artistas tan potentes como Camilo Sesto o Rocío Jurado, aunque no han dado con la tecla que pedía el público.

Terelu Campos llorando en el plató de ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Por suerte o por desgracia, Terelu no podrá seguir haciendo pruebas porque dentro de una semana regresa la presentadora a la que ha estado sustituyendo en verano: Emma García. Antes de continuar debemos tener en cuenta un punto importante. En el pasado, se rumoreó que Terelu no tenía buena relación con Emma, pero esta teoría cayó en saco roto cuando Alejandra Rubio comenzó a colaborar con la periodista vasca en Viva la Vida. Emma recibió con los brazos abiertos a la joven y Terelu asegura que siempre le agradecerá el comportamiento tan generoso que tuvo.

El futuro de Terelu Campos

Cuando acabó el programa Sálvame, uno de los grandes hitos profesionales de Terelu Campos, hubo muchos que se preocuparon por ella. Surgieron muchas dudas y no fueron pocos los que pensaron que se enfrentaba a una etapa oscura, pero ha sucedido todo lo contrario. La hija de María Teresa Campos fichó por TVE durante unos meses y después regresó a Mediaset por la puerta grande: como colaboradora de ¡De Viernes!, uno de los programas estrella de Telecinco.

Terelu Campos en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

La gran pasión de Terelu Campos es presentar, igual que hacía su madre, aunque sabe adaptarse a las circunstancias y también es muy buena ejerciendo de tertuliana. Ahora, después de sustituir a Emma García, no le queda otra: debe regresar a su silla de ¡De Viernes!, donde ha encontrado un hueco perfecto entre sus compañeros.

¿Tiene una sorpresa preparada?

Terelu Campos tras volver de República Dominicana. (Foto: Gtres)

Terelu Campos había encontrado su sitio en el espacio capitaneado por Santiago Acosta y sorprendió a la audiencia aceptando un puesto como «concursante» de Supervivientes. De esta forma, viajó a Honduras en dos ocasiones para cumplir con unos retos que le propuso la dirección del reality y demostró que su capacidad para entretener a la audiencia no conoce fronteras, por eso hay que estar atentos y esperar a que nos cuente qué nos tiene preparado para la nueva temporada televisiva.

Uno de los rumores que circulan con más fuerza, y que ella misma ha alimentado, es que va a tener algún tipo de papel en la próxima edición de La isla de las tentaciones. Ese sería el motivo por el que viajó a República Dominicana después de volver de Supervivientes. Sus propios amigos confirmaron que detrás de esto se escondía un asunto profesional, aunque nadie se atreve a dar más detalles. ¿Por qué hay tanto misterio? Sólo el tiempo responderá a esta pregunta.