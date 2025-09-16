Las memorias de Mar Flores, bajo fuego: Ana Obregón sale en defensa de Lequio

Las memorias de Mar Flores han sacudido el panorama mediático, provocando reacciones inmediatas entre quienes compartieron parte de su historia personal. La modelo y empresaria se abre en canal, relatando episodios cruciales de su vida, aunque no todos los protagonistas coinciden con su versión y algunos han querido matizar los hechos públicamente. Uno de los pasajes que más repercusión está teniendo es su relación con Alessandro Lequio en 1997, un romance que generó gran polémica porque Mar mantenía entonces una relación con Fernando Fernández Tapias. La filtración de imágenes por parte del colaborador de televisión encendió los titulares, mientras que la modelo decidió poner fin a ambos romances ante el revuelo mediático. Con el paso de los años, ambos se han lanzado acusaciones públicas, especialmente tras la publicación de fotos íntimas que alimentaron el interés de la prensa sensacionalista.

En medio de este triángulo amoroso apareció Ana Obregón, entonces pareja de Lequio y amiga cercana de Fernández Tapias, quien se vio involucrada indirectamente en la polémica. La actriz ha expresado cómo vivió esos momentos en el programa Y ahora Sonsoles, aclarando que no pretende dañar a Mar ni a Alessandro, conscientes de que ambos tienen hijos y nietos. Según Ana, la relación de Mar con Lequio no fue infidelidad en su totalidad, y afirma que Alessandro siempre dijo la verdad, aunque ella sí fue víctima de engaños por parte de su ex pareja. «Para una vez en su vida que Alessandro dice la verdad, tengo que decir que ha dicho la verdad y toda la verdad», ha dicho.

En el mismo espacio, Ana ha confesado que fue testigo del inicio de la relación entre Mar y Lequio durante una comida familiar, momento en el que se dio cuenta de la situación y decidió apartarse discretamente para no generar más conflictos. «Yo estaba y hay muchas cosas que no puedo contar. Pero, me había separado. No he detestado a Mar porque la he visto dos veces en mi vida y no detesto a nadie, Pero, en una Navidad que teníamos la comida con la familia de Fernando y él ya estaba separado y llega Alessandro y me hace partícipe y me dice que estaba saliendo con Mar», ha contado. Pero nada queda ahí.

La actriz también ha querido lanzar un mensaje directo a Mar Flores sobre ciertos pasajes de sus memorias. Le ha pedido que incluya la verdad sobre el triángulo amoroso y la relación con Alessandro, recordando que tanto Fernández Tapias como ella misma sufrieron consecuencias personales muy duras. Ana ha subrayado que, a pesar de todo, nunca detestó a Mar, aunque mantiene firme su perspectiva sobre la necesidad de contar la historia de forma completa. «Mar, me gustaría, ya que has escrito, que escribas un poquito lo que es verdad, No creo ni que Fernando ni que Alessandro se lo inventaron. Estamos desmintiendo a toda la prensa. Él me dio la prueba y no voy a contar cómo».

Ana Obregón en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

La polémica se intensifica al abordar la delicada cuestión de los comentarios sobre la pérdida de un hijo, tema que Ana considera extremadamente sensible y que Mar ha aclarado que no iba dirigido a Fernández Tapias. Sin embargo, la colaboradora insiste en que ambos compartieron un dolor similar y que ese episodio debe ser tratado con respeto y responsabilidad. «No le puedes decir al padre de mi hijo que el karma se devuelve y que se merece lo negativo cuando lo negativo es perder a un hijo, porque no hay nadie en el mundo que se merezca perder a un hijo», ha expresado Obregón.