De Lequio a Ana Obregón y Miguel Temprano: los VIP que desmienten las memorias de Mar Flores

Mar Flores siempre se ha caracterizado por cierto hermetismo que no ha hecho más que revalorizar su imagen pública, por eso su libro de memorias está dando tanto de qué hablar. Mar en calma ha sembrado una gran polémica y cada vez son más los que se han posicionado en su contra. La modelo ha optado por guardar silencio, recordando que ahora está inmersa en las grabaciones de un programa que verá la luz en La 1 de TVE. De esta forma, asegura no tener tiempo de involucrarse en ciertos escándalos, postura que ha exaltado a sus enemigos. A continuación, desvelamos la lista de celebridades que no están de acuerdo con las informaciones que han salido publicadas en los últimos días.

Alessandro Lequio

Alessandro Lequio forma parte de la trayectoria mediática de Mar Flores y eso es algo que nadie puede negar, de hecho, él nunca ha intentado esconder lo que sucedió entre ambos. Por ese motivo, la semana pasada se sentó en El tiempo justo, el programa que Joaquín Prat presenta por las tardes en Telecinco, y reconoció que había cometido muchos errores. El tertuliano se puso firme, desveló lo que su ex ha narrado en las polémicas memorias y explicó cómo se conocieron realmente: «Nos presentaron y yo sabía que estaba con Fernando Fernández Tapias, pero intenté de todas las maneras provocar la ruptura. Una de las maneras fue decirle a Ana Obregón que se lo dijera a su padre porque eran amigos».

Alessandro Lequio en ‘El tiempo justo’. (Foto: Gtres)

Lequio quiere que todo el mundo se entere del juego que, según su punto de vista, practicó Mar Flores durante el tiempo que duró su romance. «Ella se pasaba el día con él y dormía conmigo. Eso era agotador», le ha explicado a Joaquín Prat. Estas palabras no concuerdan con algunos capítulos de Mar en calma que pretenden vender una versión edulcorada de la historia.

Ana Obregón

A pesar de los problemas que distanciaron a Ana Obregón y Alessandro Lequio en el pasado, la ex pareja ha hecho equipo cuando ha sido necesario, así que la postura de la actriz no le ha extrañado a nadie. Obregón le ha dado la razón a Lequio y ha dejado claro que, según lo que ella vivió, en el libro de Mar Flores hay ciertas cosas que no se ajustan a la realidad.

Ana Obregón dando unas declaraciones. (Foto: Gtres)

La modelo ha dado unas declaraciones que no le han sentado bien a Ana. «No sé si es karma o no, pero he visto que a las personas que han formado parte de mi historia, y que por ellas he vivido momentos muy malos, la vida también les ha enfrentado a cosas feas», dijo en la revista ¡Hola!. Al escuchar esto, la protagonista de Ana y los 7 se puso firme y respondió: «Nadie puede decir que el karma se devuelve y que lo malo que le ha pasado a Alessandro, que todos sabemos lo que es. Pero dicho esto, también perdono. Yo perdono hasta eso, que duele en el alma, porque creo que ningún padre ni ninguna madre se merece perder a un hijo».

Miguel Temprano

Miguel Temprano en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

El periodista Miguel Temprano siguió de cerca la relación de Mar Flores con Lequio y ahora garantiza que la socialité está omitiendo una parte importante del relato. «Contar las cosas a medias o cosas que no son es una pena porque, al final, lo que van a hacerle daño es a ella», ha explicado en el programa ¡De Viernes!.

«Lo que más me sorprende es que no se acuerde que, cuando estaba lunes, martes, miércoles, jueves y viernes durmiendo con Tapias, se iba de casa de Tapias a las once, pasaba por casa, se duchaba y se iba a casa de Lequio a dormir. No entiendo esa capacidad de no recordar que compartió relación con las dos personas, me parece absurdo porque está demostrado con fotografías, reportajes y un material que nunca saldrá», añade y justo después le recomienda a Mar que haga un ejercicio de sinceridad cuanto antes.

Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Irujo en un evento. (Foto: Gtres)

Cayetano Martínez de Irujo nunca se ha sentido cómo recordando su pasado en común con Mar Flores, pero la modelo no quiere olvidar lo que sucedió y lo ha recordado en Mar en calma. Según insinúa, la familia Martínez de Irujo se portó de una manera clasista con ella, por eso su relación con el aristócrata no prosperó. Ante todo esto, Cayetano se ha mostrado firme y ha declarado: «¿Temer de qué? No, miedo ninguno. No tengo nada que opinar (…). Es una persona que miente tanto y que se inventa tanto». Ahora sólo hace falta esperar para ver qué tiene que decir Flores de todo esto, pero ¿se atreverá a responder o sus labios seguirán sellados?