El aviso de Roberto Brasero por lo que está a punto de llegar a España: «Anomalías negativas»

Anomalías negativas llegan a España, Roberto Brasero, lanza un importante aviso que puede cambiarlo todo. Por lo que, deberemos empezar a prepararnos para lo peor, lo que está por llegar puede ser especialmente complicado de asumir. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerco. Con algunas novedades que pueden acabar marcando estos días cargados de buenas sensaciones.

El otoño parece que nos trae alguna que otra sorpresa, en estas jornadas en las que realmente todo puede acabar siendo posible. Tocará visualizar un importante cambio de tendencia que puede convertirse en una dura realidad. Por lo que, habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a ver un cambio de ciclo que puede ser esencial. En estas jornadas en las que el tiempo nos va descubriendo que el otoño está más cerca de lo que nos imaginaríamos, todo es posible. Con algunas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada en estos días de septiembre. Parece que agosto se despide junto con el calor y el buen tiempo.

Lo que está a punto de llegar a España

La previsión del tiempo es más importante de lo que nos imaginaríamos, con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar marcando estas jornadas en las que volvemos a la rutina. Lo haremos por la puerta grande, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser significativos, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando.

Será el momento de estar pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Miramos al cielo y lo hacemos con la mirada puesta a unas nubes que pueden amenazar unas mañanas en las que el descenso de las temperaturas es ya una realidad.

Un experto como Roberto Brasero no duda en adelantarse al tiempo que está a punto de llegar y lo hace de tal forma que nos prepara para una situación que realmente puede ser esencial, en estos días en los que parece que el otoño acabará siendo una realidad antes de tiempo. Los mapas del tiempo parece que no van a traer buenas noticias para estas próximas jornadas.

Roberto Brasero advierte de las anomalías negativas que llegan

Este experto no duda en advertir lo que puede ir pasando a medida que el tiempo avance y lo haga de tal forma que deberemos empezar a pensar en un giro radical que hasta la fecha quizás no sabíamos que podríamos tener por delante. Lo que parece que puede llegar es un destacado giro radical que puede ser esencial.

Tal y como nos explican en estos días: «Este martes seguirán bajas las temperaturas de primera hora, similares a las de hoy, e incluso perderán algunos grados en el área mediterránea, solo que ahí siguen siendo muy elevadas y los más madrugadores aún saldrán a la calle con temperaturas por encima de 20° en este de Andalucía, la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana. En el sur de Valencia y el litoral catalán hay probabilidad de alguna tormenta al inicio de la jornada, pero luego, en cuanto a las precipitaciones, el día vendrá marcado por un frente que entrará con Galicia y dejará algunas lluvias en esta comunidad, sobre todo en las Rías Bajas. En el resto del noroeste se irá nublando, pero sin precipitaciones, y en el resto de España predominará el sol durante la mayor parte de la jornada».

Siguiendo con la misma previsión: «Eso hará que por la tarde, ya mañana mismo, recuperemos algunos grados en toda España, salvo en Canarias, donde no cambian, y en el área mediterránea, donde bajarán algunos grados. Mañana ya no se espera superar los 34 grados en ningún lugar de España… pero pasado sí. Y es que el miércoles seguirán subiendo las temperaturas de manera generalizada, salvo en Galicia, Canarias y el litoral mediterráneo, donde se mantendrán sin cambios. Ya el miércoles volveremos a superar los 35º en el valle del Guadalquivir y los 30º en la zona centro. Y ese día también hará menos fresco a primera hora: aún queda verano».

Las temperaturas parece que serán las protagonistas: «hablo del otoño climatológico que, como ya he explicado otras veces, se corresponde con trimestres exactos (en este caso, septiembre, octubre y noviembre) y no coincide con el inicio que todos conocemos, el otoño astronómico (que este año empezará el próximo 22 de septiembre). Y hablo también de cierto aroma otoñal que ha tenido el día de hoy, con algunas de esas trombas fuertes de agua propias del inicio de la estación, como la que ha caído esta madrugada en Tordera, provincia de Barcelona, y sobre todo por ese ambiente más fresco a primera hora y menos caluroso por la tarde. Hoy hemos tenido mínimas de 0,4 º en Cabaña Verónica, en los Picos de Europa; 1,9 º en Astún, pirineo oscense, y solo 2,7 º en el municipio de Cuéllar, provincia de Segovia. Y las máximas de esta no están siendo demasiado calurosas, salvo de nuevo en la Región de Murcia o en la provincia de Alicante: 35º hemos alcanzado hoy en Totana y en Elche».