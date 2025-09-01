«No es sólo lluvia»: el aviso de la AEMET sobre el frente que amenaza con granizo y un caos meteorológico inminente

La AEMET lanza un importante aviso sobre el caos meteorológico que llega, es inminente esta amenaza con granizo y algo más. Será mejor que nos empecemos a preparar para una lluvia que no llega sola, lo peor de estos días es que tendremos que enfrentarnos a unos momentos del todo inesperados. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden llegar a ser las que nos afectarán de lleno. Es hora de visualizar un destacado cambio para el que quizás no estamos del todo preparados.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una previsión del tiempo que realmente puede poner los pelos de punta. No es casualidad que tengamos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. En especial, si tenemos en consideración algunos cambios que pueden acabar de darnos determinadas novedades importantes. Lo que tenemos por delante, puede llegar a ser especialmente preocupante, en especial en estas jornadas en las que la rutina se convierte en un problema para el que quizás tengamos que sacar el paraguas y hasta la chaqueta.

La AEMET lanza un aviso importante

Estamos iniciando un mes de septiembre en el que tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden llegar a ser especialmente complicados, sobre todo, si tenemos en cuenta que lo que nos está esperando es un destacado giro radical.

El tiempo puede llegar a ser el que nos haga reflexionar ante algunas situaciones del todo inesperadas que pueden llegar a toda velocidad. En cuestión de horas, podemos ver como el verano se transforma en un otoño en el que vamos a tener de todo y más.

De las altas temperaturas pasaremos a la alerta por lluvias abundantes y hasta un granizo que no llegará sólo. El desplome de las cifras, ese termómetro que parece que no quiere subir nos hará pensar en un otoño que ya queda mucho más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el peor de los enemigos posibles. Es momento de ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede acabar siendo posible, el caos meteorológico es una amenaza para la que debemos estar preparados.

No es sólo lluvia y granizo, llega el caos meteorológico

Es importante estar preparados para lo que está por llegar, son tiempos de cambios y de ver un giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados. Después de un verano de altas temperaturas, lo que está por llegar, puede ser incluso mucho peor de lo esperado.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En la Península y Baleares se prevé circulación atlántica, con un frente terminando de atravesar el área mediterránea oriental y la aproximación de otro frente por el noroeste. Así, se esperan desde primeras horas cielos nubosos con chubascos y tormentas en el nordeste, que pueden ser localmente muy fuertes y con granizo en el Pirineo y este de Cataluña en la primera mitad del día. Nuboso con precipitaciones en Galicia y aledaños, que se extenderán al Cantábrico. Asimismo, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en las mitades noroeste y norte y Baleares, con probables chubascos dispersos en montaña del extremo norte y, acompañados de tormenta, en Cataluña, Ibérica oriental, Baleares y, a últimas horas, litorales valencianos. Pueden ser localmente fuertes en el este de Baleares. Predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas en el resto de zonas, con nubes bajas matinales en montaña de la mitad norte. En Canarias se darán cielos nubosos en los nortes, con probables precipitaciones débiles en las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Probables bancos de niebla matinales en zonas altas de la mitad norte peninsular y de Mallorca, que pueden ser persistentes en interiores de Galicia y el Pirineo. Las temperaturas descenderán de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares, exceptuando aumentos en litorales sudeste y en el sur de Baleares, y sin cambios en Galicia y Cantábrico. Los descensos de las máximas serán notables en amplias áreas de interior de la mitad oriental peninsular. En Canarias pocos cambios o ligero descenso de máximas. No se espera superar los 34 grados y las mínimas no bajarán de 20 en el casi todo el área mediterránea».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplarán vientos de flojos a moderados, alisio en Canarias, tramontana en Ampurdán y Baleares, cierzo en el Ebro, con predominio de componentes norte y oeste en el resto, tendiendo a rolar a componente este en el Levante. Se esperan intervalos de fuerte con probables rachas muy fuertes en el Cantábrico».

Las alertas estarán activadas: » Chubascos y/o tormentas localmente muy fuertes y con granizo en el Pirineo y este de Cataluña en la primera mitad del día y, por la tarde, localmente fuertes en el este Baleares».