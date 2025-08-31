Meteocat lanza su aviso más serio sobre el muro de nubes que avanza en Cataluña: «no es normal y amenaza con lo peor»

El Meteocat lanza un importante aviso, lo que llega no es normal y pone los pelos de punta, Cataluña se prepara para lo peor. Esta comunidad autónoma se enfrenta a una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos marca de cerca. Es momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que acabará llegando a toda velocidad y lo hará de tal forma que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo, con la mirada puesta a una situación del todo inesperada que puede colocarnos en lo peor de estos días. Es hora de ver qué es lo que nos está esperando en Cataluña y en el resto de España. Sin duda alguna, nos espera lo peor en unas jornadas en las que el tiempo puede acabar siendo la antesala de algo más. De un otoño que parece que llega antes y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas. Es momento de apostar por un cambio de tendencia que parece que será esencial en estas próximas jornadas. La previsión del tiempo no trae buenas noticias.

No es normal y amenaza con lo peor

Si hay una comunidad autónoma que debe empezar a despedirse del verano por la puerta grande, esta es Cataluña. El norte de la península se prepara para un cambio de tendencia que puede implicar la llegada de lluvias abundantes. Una situación que no favorece a nadie que esté de vacaciones.

En estos días en los que muchos apuran este cambio de tiempo que nadie querría ver, nos enfrentamos a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. En una vuelta a la rutina que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

El tiempo se acaba convirtiendo en una dura realidad a la que vamos que tener que enfrentarnos de una forma o de otra. La inestabilidad acabará siendo el peor enemigo posible de estas actividades al aire libre que queremos realizar en las próximas horas. Meteocat parece que hará que cambiemos de planes, dependiendo de la zona en la que estemos de Cataluña.

Un muro de nubes avanza en Cataluña según el Meteocat

El Meteocat nos advierte de la llegada de un muro de nubes que va a toda velocidad y que puede afectarnos de lleno. Estaremos pendientes de un cielo que sin duda alguna puede acabar siendo mucho peor de lo esperado, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que vamos viendo llegar.

Tal y como nos indican estos expertos de la AEMET: «Poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas, aumentando a muy nuboso en la mitad norte a partir del mediodía. En Lleida por la tarde, chubascos y tormentas fuertes, que en el Pirineo serán localmente muy fuertes, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento; probabilidad de que sean localmente fuertes en el Prepirineo de Barcelona y Pirineo de Girona a últimas horas y sin descartar de manera aislada en otros puntos del interior. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ascenso o sin cambios en la mitad norte y en la mitad sur en ligero descenso o sin cambios. Viento del sur y sureste flojo a moderado».

Para el resto de España la previsión es muy similar: «En la Península y Baleares se prevé circulación atlántica, con un frente terminando de atravesar el área mediterránea oriental y la aproximación de otro frente por el noroeste. Así, se esperan desde primera horas cielos nubosos con chubascos y tormentas en el nordeste, que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo y Cataluña en la primera mitad del día, sin descartar que lleguen a muy fuertes y con granizo. Nuboso con precipitaciones en Galicia y aledaños, que podrían afectar al Cantábrico. Asimismo, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y Baleares, con posibles chubascos dispersos en montaña del extremo norte y, acompañados de tormenta, en Cataluña, Ibérica oriental y, sin descartar del todo que lleguen a localmente fuertes, en Baleares. Predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas en el resto de zonas, con nubes bajas matinales en montaña de la mitad norte. En Canarias se darán cielos nubosos en los nortes, con probables precipitaciones débiles en las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Probables bancos de niebla matinales en zonas altas de la mitad norte peninsular y de Mallorca., que pueden ser persistentes en interiores de Galicia. Las temperaturas descenderán de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares, exceptuando aumentos en litorales sudeste y en el sur de Baleares. Los descensos de las máximas serán notables en amplias áreas de interior de la mitad oriental peninsular. Pocos cambios en Canarias. No se espera superar los 35 grados y las mínimas no bajarán de 20 en el casi toda el área mediterránea».