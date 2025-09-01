«Se ha acabado, y esta vez para siempre»: la demoledora sentencia de Roberto Brasero sobre lo que nos espera a partir de esta semana

Roberto Brasero nos sumerge sobre lo peor de estos días, esta semana nos espera un cambio de tendencia clave. Será mejor que nos empecemos a preparar para la llegada de un otoño que parece que se adelanta a todos, en especial en estos días en los que tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede cambiarlo todo. Estaremos muy pendientes de esta situación que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Son tiempos de cambios que pueden acabar siendo los que nos sumergirán de lleno en una situación del todo inesperada. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar, con un tiempo que puede acabar siendo lo que realmente nos acompañará en estos días en los que, hasta la fecha, no hubiéremos tenido en consideración algunas situaciones del todo inesperadas. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días de temporada en los que todo puede acabar siendo posible.

Por mucho que queramos que el verano dure para siempre, no será así, sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que podemos empezar a ver en estos días de temporada. Lo que parecía imposible, se ha convertido en una realidad, para la que quizás no estamos del todo preparados.

Es momento de saber qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo puede ser. Desde una serie de aspectos que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéremos ni esperado en estas últimas jornadas.

Es hora de saber en todo momento qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo se convertirá en estos días en los que las temperaturas empezarán a bajar a toda velocidad. Estaremos muy pendientes de los expertos del tiempo que saben muy bien qué puede pasar.

Un experto como Roberto Brasero no duda en indicarnos lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Estaremos muy pendientes de unos mapas del tiempo que traerán noticias del todo inesperadas.

Roberto Brasero no duda en adelantarse a los demás con una previsión del tiempo que pone los pelos de punta. De tal forma que deberemos empezar a prepararnos para un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unos días de plena actividad.

Tal y como nos explica este experto desde su blog de Antena 3: «Para empezar la semana que viene no será muy calurosa en general. Así se desprende del mapa de anomalías que podéis encontrar en la página web de Aemet. Este mapa representa las temperaturas previstas para una semana y si van a estar por encima o por debajo de la temperatura media que solemos tener en esa fecha. En el caso de la semana que viene, la primera de septiembre, vemos temperaturas por debajo de la media en la mayor parte de España, salvo en Canarias y el Mediterráneo donde todavía estarían por encima. Si nos vamos a la siguiente semana del ocho al 14 de septiembre, ya se iguala sobre la media, es decir, ya no encontramos anomalías negativas y sí tenemos de nuevo una anomalía positiva en el Mediterráneo y Canarias, donde, según esta previsión, seguirá siendo un ambiente muy caluroso muy veraniego, casi parecido al que seguimos teniendo ahora».

Siguiendo con la misma previsión: «Y sí sería también el tiempo, o al menos las temperaturas, de la tercera semana de septiembre. Estas previsiones son a medio o largo plazo y hay que tomarlas con precaución, sobre todo en estas fechas: ya sabemos que pueden cambiar casi de un día para otro por la presencia de algunas borrascas que ahora no van a salir en estos pronósticos pero sí que sí podrían aparecer en el tiempo y de las que tendríamos conocimiento o 3 o 4 días vista. De momento esas noches frescas y días no muy calurosos que hemos tenido estos últimos días de agosto –salvo en el sureste- se prolongará también para la primera semana de septiembre».

El otoño ya está aquí: «Hay que tener en cuenta que septiembre ya forma parte del otoño climatológico, es decir en climatología se toman los trimestres exactos para definir las estaciones y el verano corresponde a junio julio y agosto. Por lo tanto el próximo 31 de agosto domingo termina el verano climatológico. Es un concepto teórico que sirve para hacer por ejemplo estudios comparativos y balances meteorológicos. Luego tenemos el verano astronómico, que todos conocemos popularmente y ese termina el próximo 23 de septiembre».