El tiempo dará un giro de guion en Galicia: AEMET avisa de lo que está a punto de llegar desde el Atlántico

Galicia se prepara para un giro de guion

La AEMET avisa de lo que está a punto de llegar por el Atlántico

Tal y como nos advierten los expertos de la AEMET: «De madrugada nuboso de nubes bajas en el interior, con cielos poco nubosos en el resto, aumentando en horas centrales la nubosidad de evolución con probables lluvias débiles dispersas por la mañana en el extremo norte y tendiendo por la tarde a poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso ligero, más acusado en el sureste; máximas sin cambios en el cuadrante suroeste y en ligero a moderado descenso en el resto. Viento flojo variable al principio, tendiendo a norte y aumentando la intensidad en el litoral occidental».

El resto del país sufrirá los efectos de este tiempo inestable: «Es probable que la vaguada se mantenga durante la mayor parte del día entre el extremo este peninsular y Baleares con cielos muy nubosos. Se esperan precipitaciones con tormenta con probabilidad de que lleguen a ser fuertes, incluso localmente muy fuertes, en el extremo noreste peninsular y en Baleares. Por otro lado, el tercio norte, debido al paso de un sistema frontal, tendrá cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico con probables acumulaciones significativas en zonas del oeste de Galicia. En el resto intervalos nubosos con nubosidad de evolución en el interior, algún chubasco ocasional en la meseta norte y predominio de la nubosidad media y alta hacia el sur y sureste. En Canarias predominarán los cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, con cielos poco nubosos en el resto, aunque con intervalos nubosos en las más orientales.

Probables bancos de niebla matinales en interiores del norte y este peninsular».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas aumentarán en el oeste, norte y fachada mediterránea peninsular y disminuirán en el resto del país. Las mínimas aumentarán en el oeste peninsular mientras que en el resto de la Península y en los archipiélagos predominarán los descensos. No se descartan las primeras heladas en cumbres del norte peninsular.

En Canarias soplará el alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. En el mar Balear vientos flojos con intervalos de moderado de componente norte rolando a sur mientras que en el resto del Mediterráneo soplarán moderados del oeste y suroeste con intervalos de fuerte en Alborán. En el resto vientos de componente oeste, moderados en los litorales y flojos con intervalos de moderado por la tarde en el interior».