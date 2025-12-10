Alerta naranja por lluvias en esta parte de Andalucía: la AEMET pide mucha precaución

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado pasadas las 14:00 horas de este miércoles la fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en situación operativa 0, debido al aviso naranja por lluvias en la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), según ha indicado la EMA en su cuenta de X, consultada por Europa Press.

Por su parte, la AEMET elevó a las 13:00 horas el nivel de alerta a naranja en esta comarca, pasando de amarillo a naranja, ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y recomienda extremar la precaución en la zona.

Alerta naranja en Huelva

La alerta naranja continuará activa hasta las 21:00 horas, mientras que el resto de la provincia de Huelva permanecerá en alerta amarilla, con lluvias previstas de hasta 25 litros por metro cuadrado, que también finalizará a las seis de la tarde.

Esta fase de preemergencia se centra en el seguimiento del fenómeno meteorológico y en la actualización constante de las previsiones disponibles, información que se transmite a los órganos y autoridades de protección civil y a la ciudadanía. El 112 recomienda a la población extremar la precaución y mantener una actitud responsable ante el aviso naranja para garantizar la seguridad de todos.

Las autoridades recomiendan extremas las precauciones

Ante los avisos de precipitaciones intensas, el 112 aconseja extremar la precaución y seguir medidas básicas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días con fuertes lluvias y tormentas, se recomienda evitar desplazamientos por carretera siempre que sea posible.

Si el viaje es imprescindible, es fundamental consultar previamente el estado de las vías por las que se circulará y, durante el trayecto, seguir las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes de tráfico. Además, se aconseja mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales sobre la evolución del tiempo. Al conducir bajo lluvia, se debe reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos.

Mucho cuidado con los vehículos

Además, el 112 enfatiza que nunca se debe atravesar una zona inundada o con acumulaciones de agua. En caso de que por alguna razón se haya cruzado una zona anegada, es importante probar los frenos con ligeras pulsaciones antes de continuar.

Si un vehículo queda sorprendido por una crecida repentina de agua, se debe abandonar inmediatamente en cuanto el nivel supere el eje de las ruedas. También se recomienda evitar acampar o estacionar cerca de los cauces de ríos, aunque estén secos, para prevenir riesgos ante posibles crecidas súbitas.