Andalucía lanza el aviso rojo por riesgo extremo de inundaciones y pide evitar desplazamientos en Huelva

La Junta de Andalucía ha activado este miércoles la fase de emergencia del Plan Especial de Inundaciones en Situación Operativa 1 ante las fuertes lluvias que afectan a la provincia de Huelva, donde se ha lanzado un aviso rojo por riesgo extremo. El consejero Antonio Sanz ha anunciado la medida a las 09:18 horas.

Desde primera hora, el 112 ha gestionado más de 150 incidencias por las precipitaciones, un tercio de ellas en Huelva. Las alertas más frecuentes hacen referencia a anegaciones en viviendas, calles y comercios, caídas de árboles y problemas en el alcantarillado. En Gibraleón, una persona resultó herida tras desplomarse una terraza en la calle Juan XXIII. En Ayamonte, el agua ha inundado el centro médico y atrapado varios vehículos.

Es-Alert

En respuesta, la Junta ha enviado un mensaje Es-Alert a móviles de 43 municipios onubenses del litoral, Andévalo y Condado. El aviso, en español e inglés, recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos. Esta herramienta de protección civil se usa cuando es necesario adoptar medidas inmediatas para protegerse de un peligro inminente.

Villablanca, Cartaya y San Bartolomé de la Torre también han registrado numerosos avisos, incluyendo personas atrapadas y centros escolares anegados. En Huelva capital, la lluvia ha afectado al polígono La Paz, donde se ha anegado una nave, y a distintas calles, con árboles caídos y viviendas inundadas.

Doce municipios de Huelva han activado sus Planes Territoriales de Emergencia, entre ellos Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría. En Sevilla capital, el Ayuntamiento ha declarado la fase de preemergencia por previsión de lluvias intensas, tormentas y viento, con rachas de hasta 80 km/h. Los servicios municipales permanecen en alerta preventiva y monitorizan la evolución meteorológica.

Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido máxima prudencia a los ciudadanos por el fuerte temporal de lluvias que este miércoles afecta a varias zonas de la comunidad y, especialmente, a la provincia de Huelva, una situación que ha abordado telefónicamente con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este miércoles la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo -riesgo extremo- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva.

Con motivo de una reunión en Sevilla con representantes de asociaciones de enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el presidente ha aprovechado, durante su intervención, para hacer ese llamamiento a la máxima prudencia ante esa alerta roja por lluvias en el litoral de la provincia de Huelva, de manera que los residentes en esa zona han recibido un mensaje de alerta, Es-Alert, poco después de las 10,00 horas de este miércoles, una vez que Aemet alertó de la situación.