La AEMET pide que Andalucía se prepare por lo que llega hoy: aviso amarillo por «chubascos y…»

Aviso amarillo en Andalucía ante lo que está a punto de pasar, son tiempos de visualizar un destacado cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser el que nos marcará de cerca, con algunas novedades que pueden ser claves. Es hora de saber lo que nos está esperando en estos días en los que todo es posible, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden marcar una diferencia significativa en estas próximas jornadas.

El sur del país tampoco se salva de unas lluvias que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Es momento de ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo se acabará convirtiendo en un problema. Estas lluvias que llegan de forma intensa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es momento de dejar salir algunos cambios de tendencia que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Aviso amarillo activado ante la llegada de chubascos y este fenómeno

Sin duda alguna, habrá llegado lo peor de una temporada en la que, sin duda alguna, tenemos por delante una serie de borrascas que pueden cambiarlo todo. Alice ha causado estragos en el sur de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, pero lo peor podría estar a punto de llegar.

No hay que bajar la guardia en especial en estos días en los que deberemos empezar a ver llegar esta situación que puede cambiarlo todo. Cuando la inestabilidad se convierte en un problema que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Esta semana de octubre parece que la lluvia provocará un importante cambio de tendencia. Pasaremos de este aumento de las temperaturas de días pasados a un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que pueden afectar de lleno a esta comunidad autónoma.

Andalucía se prepara para dejar atrás un verano que se ha alargado más de lo habitual, con unas temperaturas que se han mantendrán especialmente altas en algunos puntos del territorio. Será el momento de conocer una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Pide la AEMET que nos preparemos para lo peor

Lo peor puede llegar en cualquier momento, Andalucía será una de las comunidades que tendrá que hacer frente a unas lluvias que pueden incluso ser importantes, si tenemos en cuenta lo que llega. Serán días de aprovechar al máximo ese sol que parece que se despide por momentos.

Tal y como nos dice la previsión del tiempo de la AEMET: «Intervalos de cielos nubosos, con nubosidad de evolución diurna. No se descartan chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormentas, más probables de madrugada en Sierra Morena y por la tarde en las sierras Béticas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos moderados a fuertes de levante en el litoral almeriense, con rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada; en el resto, vientos flojos variables, con predominio del levante en el Estrecho».

El resto de España se prepara para despedir esta situación que parece que se ha alargado más de lo esperado: «Se prevé la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares, donde prolongará la inestabilidad, con tendencia lenta y gradual a disminuir. Se esperan desde primeras horas cielos nubosos con chubascos y tormentas en un amplio entorno del mar Balear, afectando a litorales de Cataluña y norte del Levante y a Baleares. Pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales desde norte de Alicante hasta Girona y en Baleares. En Pitiusas pueden ser localmente muy fuertes, sin descartar el resto del archipiélago. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en zonas dispersas del interior peninsular, con chubascos y tormentas en montaña del centro y tercios norte y este, más intensos e incluso localmente fuertes en zonas del Pirineo y de la Ibérica. En el resto de zonas poco nuboso. En Canarias, cielos nubosos en los nortes y nubes altas y de evolución al sur.

Probables nieblas matinales en el tercio norte y mitad este peninsulares y Baleares, así como nieblas costeras en las Rías Gallegas. Probable polvo en suspensión en Alborán, mitad sur peninsular y archipiélagos. Las temperaturas máximas tienden a descender en el extremo norte y litorales sudeste, aumentando en el interior de la mitad sur peninsular. En las mínimas predominarán los descensos. Puede darse alguna helada débil en cumbres pirenaicas».

Siguiendo con la misma previsión: «En la Península y Baleares soplarán vientos del este y nordeste de flojos a moderados en litorales y flojos variables en el interior, con predominio de componente norte en horas centrales. En Canarias norte y nordeste flojo en las islas más orientales y flojo variable o componente este en las montañosas». Las alertas seguirán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes y/o persistentes desde primeras horas en litorales desde norte de Alicante hasta Girona y en Baleares. En Pitiusas pueden ser localmente muy fuertes, sin descartar el resto del archipiélago. Por la tarde no se descartan en zonas del Pirineo y de la Ibérica».