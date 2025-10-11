Alerta en estas zonas de España por lo que llega con la DANA Alice: el aviso de Jorge Rey que da miedo

El aviso de Jorge Rey que da miedo, alerta en estas zonas de España con la DANA Alice, llega un cambio de tiempo que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Son días de estar muy pendientes de un tiempo que parece que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada con una situación de inestabilidad que puede ser clave. Tendremos que estar muy pendientes de una serie de cambios que acabarán marcando una diferencia significativa. Son días de tener por delante una serie de cambios que nos sumergirán en lo peor del otoño.

Tenemos por delante un cambio de tendencia que puede ser el que nos encerrará em casa, con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Son tiempos de conocer en todo momento qué es lo que nos está esperando en unas jornadas cargadas de actividad. Este fin de semana que para muchos es más largo de lo habitual, puede acabar enfrentándose a un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno. Alice es la nueva DANA que pone en riesgo a media España.

El aviso de Jorge Rey que da miedo

Da miedo lo que llega a España en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Son tiempos de pensar en unos cambios que parecerá que serán los que nos afectarán de lleno, con la mirada puesta a una situación del todo inesperada, podremos ver llegar un giro radical que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener.

Es hora de conocer un poco más qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que serán fundamentales. Es momento de apostar claramente por un experto que parece que sabe muy bien qué es lo que nos está esperando.

Un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener y que en cierta manera puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con lo cual, tocará estar pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Jorge Rey lleva semanas advirtiendo de lo que podría pasar en estas próximas horas, así que tendremos que estar muy pendientes de lo que está por llegar.

Estas zonas de España están en alerta por la DANA Alice

La DANA Alice está en España, varias zonas del país están en alerta ante un fenómeno poco común que puede cambiarlo todo. Son tiempos de aprovechar al máximo estos detalles que serán los que nos afectarán de lleno. Estaremos pendientes de un giro radical que puede ser clave.

Las redes sociales de Jorge Rey arden al adelantarse por completo a los demás, pero cuidado, lo que puede pasar en estas jornadas es algo que ven desde la AEMET. Estos expertos han emitido un importante comunicado: «Se espera que la dana Alice mantenga una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, Melilla, Estrecho y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que tenderán a menos en las regiones más al sur. Se prevén fuertes o muy fuertes, con tormenta y ocasionalmente granizo en Baleares y fachada oriental peninsular; siendo incluso probables intensidades localmente torrenciales con acumulados significativos en litorales y prelitorales entre el delta del Ebro y el cabo de la Nao y en Baleares, aunque con incertidumbre en función de la evolución de la dana. Las precipitaciones también podrían acabar afectando a otros puntos del centro-este peninsular. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en regiones del tercio norte, y abundante nubosidad de evolución por la tarde en el interior. En Canarias, cielos nubosos en los norte con baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa en las islas de mayor relieve y poco nuboso al sur. Probables bancos de niebla matinales en el tercio norte peninsular así como en interiores del sureste y de Alborán, donde se prevé la entrada de polvo en suspensión. Ascenso de las temperaturas máximas en el tercio norte y sureste peninsular, notables en interiores del Cantábrico oriental. Descensos en el bajo Ebro y zonas próximas, y pocos cambios en el resto. Mínimas con pocos cambios en general».

Siguiendo con la misma previsión: «Predominarán vientos del este y nordeste en la Península y Baleares. Serán moderados en litorales, meseta Sur, Ibérica oriental y zonas de interior del este peninsular. Probables intervalos fuertes en Alborán y litorales de Cataluña y norte de Galicia, así como, con posibilidad de alguna racha muy fuerte, en el Estrecho y litorales del sureste. Alisio moderado en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones y tormentas fuertes o muy fuertes, incluso con probables intensidades localmente torrenciales con acumulados significativos, en Baleares y fachada oriental peninsular. Ascenso notable de las temperaturas máximas en interiores del Cantábrico oriental».