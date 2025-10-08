Llegan lluvias torrenciales a España y Jorge Rey avisa: «Tormentas y…»

Jorge Rey avisa que llegan lluvias torrenciales a España, nos espera un importante cambio de tendencia que puede ser clave. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio que será el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Es el momento de aprovechar al máximo los últimos coletazos de un buen tiempo que nos indica que ya estamos en un otoño para el que debemos prepararnos para lo peor en todos los sentidos. Un cambio de tendencia que será esencial en estos días.

España tiene que prepararse para afrontar un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Con lo cual, habrá llegado ese día en el que tendremos que afrontar unas lluvias que quizás lleguen en el peor momento posible, con la mirada puesta a una festividad y un cambio de tendencia que acabará siendo esencial para todos. Estaremos muy pendientes de un cielo para el que nos esperan lluvias torrenciales y una serie de situaciones que pueden llegar a ser esenciales. Las lluvias son la amenaza principal de media España en estas próximas horas.

Jorge Rey lanza un importante aviso ante lo que llega

Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que serán los que nos afectarán de lleno, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que será el que nos marcará muy de cerca.

Este experto no duda en dejar atrás algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas cargadas de actividad que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener.

Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, con la mirada puesta a una situación del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que será el que nos acompañará en estos días y que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones.

Las Cabañuelas parece que nos dan más de una sorpresa del todo inesperado en estos días que podemos tener por delante. Será mejor que preparemos el paraguas para lo que nos espera.

Las lluvias torrenciales afectarán a estas partes del país

La realidad es que estamos ante unas lluvias torrenciales que pueden llegar a algunas partes del país, de una manera que quizás no esperaríamos y puede ser lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Se avecina un cambio que Jorge Rey nos ha adelantado en redes sociales.

La AEMET a medida que se acerca el fin de semana parece que nos va confirmando lo que nos está esperando. Tal y como nos dicen en su página web: «Se espera una nueva vaguada que mantendrá y aumentará la inestabilidad en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta en el tercio oriental y cuadrante sureste peninsular así como en las islas, pudiendo afectar a otras zonas del centro y mitad este. Es probable que las precipitaciones sean fuertes, incluso persistentes, y localmente muy fuertes con acumulados significativos en puntos de la fachada oriental, principalmente del Levante, y Baleares. También se darán cielos cubiertos en el norte peninsular, con precipitaciones débiles en el Cantábrico, alto Ebro y norte de la Ibérica, mientras que en general predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el oeste. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto. Probables nieblas o bancos de niebla matinales y vespertinos en los tercios norte y este peninsular, sin descartarse en Baleares, Estrecho y Melilla. Probable calima ligera en altura en Canarias».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas máximas aumentarán en el oeste de Galicia y de Extremadura, y en descenso prácticamente generalizado en el resto que podrá ser notable en zonas del interior este peninsular. Mínimas en ascenso en el tercio nordeste, en descenso en la mitad sur, Sistemas Central e Ibérico y con pocos cambios en el resto con predominio de ligeros ascensos. Predominarán vientos de componentes este y norte en la Península y Baleares, con tramontana moderada en Ampurdán y norte de Baleares y viento moderado del nordeste en zonas de la meseta Norte, litorales del Cantábrico y en Galicia, donde se esperan intervalos de fuerte en litorales noroccidentales. Vientos moderados en litorales mediterráneos y poniente con intervalos de fuerte en el Estrecho y Alborán. En Canarias soplará el alisio con intervalos de fuerte».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones fuertes, incluso persistentes, y localmente muy fuertes con acumulados significativos, en puntos de la fachada oriental, principalmente del Levante, y de Baleares. Descenso notable de las temperaturas máximas en zonas del interior este peninsular. En litorales del noroeste de Galicia vientos del noreste con intervalos de fuerte».