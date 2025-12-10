La borrasca Bram lo puede arruinar todo y la AEMET avisa: vientos muy fuertes y peligrosos en estas zonas de España

Vientos muy fuertes y peligrosos llegarán a estas zonas de España, será mejor que nos preparemos para la llegada de la borrasca Bram que puede arruinarlo todo. El país entero se prepara para unos cambios en los que todo puede ser posible. Estamos viviendo unas jornadas en las que la estabilidad han traído unas temperaturas muy por encima de lo habitual. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Una borrasca con nombre propio cambiará por completo todo lo que está llegando en un tiempo en el que realmente la situación puede ir siendo especialmente complicada de asumir. Tocará tener en cuenta algunos cambios que pueden afectarnos de lleno y que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué puede pasar en esta semana más corta que tenemos por delante y que puede acabar convirtiéndose en una de las más complicadas para aquellas zonas que se verán afectadas por una borrasca especialmente peligrosa.

Lo puede arruinar todo la borrasca Bram

Después de unos días de vacaciones en las que este tipo de borrascas acabarán llegando a toda velocidad con una serie de cambios que parece que acabarán siendo los que nos darán más de una sorpresa inesperada. Tendremos que empezar a ver llegar un destacado cambio de ciclo que, sin duda alguna, tocará saber en estos días que tenemos por delante.

Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que la inestabilidad se convierte en un giro radical que puede acabar siendo esencial en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido por delante. Un giro importante que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Con algunas novedades que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que el tiempo va cobrando protagonismo. Esta vez, tenemos por delante la llegada de un Bram que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas horas, activando las alertas de la AEMET.

Vientos muy fuertes y peligrosos son los que nos van a traer determinadas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en unos días en los que el tiempo cobrará importancia.

La AEMET activa las alertas por vientos muy fuertes y peligrosos en estas zonas de España

Hay partes de España que estarán afectadas por una nueva borrasca que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, deberemos empezar a pensar en un importante cambio que nos trae Bram. Una borrasca que traerá una serie de fenómenos poco comunes que pueden afectarán de lleno estas zonas del país.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Día marcado por el paso de un frente atlántico sobre la Península que dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio y precipitaciones que, avanzando de oeste a este, afectarán a los tercios occidental y central, siendo poco probables y de carácter disperso en el oriental. Los mayores acumulados se darán en el oeste de la Península, pudiendo ser localmente fuertes o persistentes en Galicia y oeste de Andalucía y del sistema Central. Serán en forma de nieve en montañas del noroeste a una cota en torno a los 1200/1500 metros y en las del centro por encima de 1500/1800 m. No se espera que alcance a Baleares, con intervalos nubosos. En cambio sí que afectará a Canarias, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que en el norte de las islas montañosas podrían ser persistentes. Bancos de nieblas matinales en el Ebro, este de Cataluña, interior sureste peninsular, Baleares y puntos de Alborán; con brumas frontales en la mitad occidental peninsular. Temperaturas máximas en descenso en Canarias y en la mayor parte de la Península, en aumento en Melilla y con pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en el bajo Ebro, Segura y mitad oeste de la Península y en general sin cambios en el resto. Heladas débiles en montañas del norte peninsular, también posibles de forma aislada en las del centro y sureste».

Siguiendo con la misma previsión: «En Canarias soplará viento moderado de componente norte arreciando a fuerte con probables rachas muy fuertes. Viento moderado del este en el Estrecho, Alborán, litorales del sureste peninsular y Menorca, y de componente sur en Ampurdán y golfo de Cádiz, así como en el Cantábrico y litoral de Galicia donde al principio podría darse algún intervalo fuerte y que tenderá a rolar a norte y oeste tras el paso del frente. Viento flojo con predominio de componentes sur y este en el resto».