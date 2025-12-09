Ya hay día para la llegada de nieve a Canarias: la AEMET y el modelo europeo lo confirman

Canarias afronta una semana con predominio de los vientos alisios del noreste y temperaturas relativamente frescas, típicas de esta época del año. Una vez que la calima se disipe de los cielos isleños, la lluvia se convertirá en la protagonista, afectando a todas las islas, con mayor intensidad en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote. Según las previsiones, existe además la posibilidad de nevadas en el Teide, aunque aún con margen de incertidumbre por la antelación del pronóstico.

Inicio de semana calmado en Canarias

El inicio de la semana estará marcado por cielos despejados y presencia de calima, sin precipitaciones y con temperaturas estables, según el modelo europeo de predicción ECMWF. El viento soplará del sur-suroeste durante los primeros días, mientras que a partir del miércoles 10 se impondrán los vientos del norte y noreste, provocando nubosidad y lluvias generalizadas.

Este frente afectará al archipiélago canario de norte a sur, dejando los mayores acumulados de lluvia en La Palma y Gran Canaria, y generando un aumento de la actividad meteorológica en toda la región. Para el jueves, tras el paso del frente, no se esperan lluvias en Canarias, y el tiempo se mantendrá más tranquilo en la mayor parte del archipiélago.

Nuevas precipitaciones en las islas

Sin embargo, el viernes volverán las precipitaciones en varias islas. Según el modelo europeo ECMWF, un nuevo frente procedente del noroeste atravesará el archipiélago, dejando lluvias más intensas que las registradas el miércoles. El frente llegará primero a La Palma, con los mayores acumulados en la vertiente norte, y se irá extendiendo al resto de las islas. Durante la primera mitad del día se esperan lluvias en el norte de Tenerife y su área metropolitana, así como en el norte de Gran Canaria, Lanzarote, norte de Fuerteventura, y de manera más ligera en La Gomera y El Hierro. A medida que avance la jornada, las lluvias también alcanzarán las vertientes sur de todas las islas.

Durante el fin de semana, las precipitaciones continuarán afectando al archipiélago. El sábado, la lluvia se concentrará sobre todo en las islas orientales, Tenerife, La Palma y La Gomera. En Tenerife, y aunque con cierto margen de incertidumbre, el modelo europeo indica que podrían registrarse nevadas nuevamente entre el sábado y el domingo, afectando principalmente a la zona de mayor altitud de la isla.