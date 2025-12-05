Éste es el producto estrella que Canarias exporta sin parar (y no es el plátano)

Durante más de un siglo, el plátano ha sido el emblema agrícola y económico de Canarias. En 2024, sus exportaciones rondaron los 400 millones de euros, y los principales destinos fueron la Península y Baleares, además de mercados como Marruecos, Suiza, Bélgica, Polonia o Portugal. Sin embargo, en los últimos tres años, el sector tabacalero ha triplicado sus ventas exteriores en sólo tres años, alcanzando los 127 millones de euros en 2024. Su presencia ya representa el 34% de la producción destinada al mercado internacional y el 4,8% del total de exportaciones canarias, una cifra muy superior al 0,3% que tenía en 2007.

«La industria del tabaco en Canarias se ha consolidado como el principal polo de manufactura del sector en España, aportando más de 195 millones de euros de los 286 millones generados a nivel nacional. A finales de 2023, las empresas asentadas en el archipiélago empleaban a cerca de 800 trabajadores equivalentes a jornada completa, reflejando su peso creciente en la economía regional. El impacto del sector en la industria insular es notable: representa el 6,6% del PIB industrial y casi un 2% del total de empleados industriales de las islas, una proporción que confirma el papel estratégico del tabaco en la estructura productiva canaria», detalla el «Informe 2025 sobre la relevancia económica y social del sector del tabaco en Canarias».

El producto que exporta Canarias y ha triplicado sus ventas

La relevancia industrial del tabaco en Canarias no es nueva. Desde 1997 está catalogado como sector estratégico dentro de la estructura productiva del archipiélago. Según datos recopilados por diferentes estudios económicos, su aportación equivale al 13,9% del PIB industrial canario, además de generar alrededor de 5.000 empleos directos e inducidos. Uno de los indicadores más llamativos es la productividad del sector. Cada trabajador del tabaco en Canarias genera de media 142.000 euros en exportaciones, frente a los 2.800 euros por trabajador en la economía insular en su conjunto.

En sólo tres años, las exportaciones de tabaco se han convertido en el principal motor exterior de Canarias, por encima incluso del plátano. En 2024, las ventas exteriores de productos elaborados con tabaco sumaron 127 millones de euros, frente a los 112 millones del plátano, según diferentes análisis sectoriales. Asimismo, entre enero y mayo de 2025, el valor exportado alcanzó los 61 millones de euros, por encima de los 49 millones del mismo periodo del año anterior. Y según datos acumulados hasta septiembre, las exportaciones ya ascendían a 108 millones.

Las exportaciones de tabaco elaborado en Canarias se dirigen principalmente a mercados de Europa Occidental y Central, con destinos como Francia, Alemania, Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Suiza, Austria, Reino Unido, República Checa, Hungría, Grecia y Rumanía, que en conjunto absorben el 34% de la producción insular, compuesta por cigarros, cigarrillos y cigarritos; una diversificación geográfica que evidencia la creciente consolidación del producto canario en un entorno especialmente competitivo.

Aunque el mercado doméstico (tanto el propio archipiélago como la Península) continúa siendo el principal destino de la producción tabacalera canaria, alrededor del 34% se comercializa en el exterior. Solo en 2024, las exportaciones superaron los 127 millones de euros, una cifra que no solo marca un récord histórico, sino que evidencia un crecimiento extraordinario: las ventas al extranjero se han triplicado en apenas tres años.

Desde 2007, las exportaciones de tabaco producido en Canarias han aumentado de forma sostenida y a un ritmo superior al de la mayoría de los sectores económicos del archipiélago. Como consecuencia, el tabaco ha ganado peso dentro del conjunto de ventas canarias al exterior: en 2024 alcanzó el 4,8% del total, frente al exiguo 0,3% que representaba en 2007.

Efecto económico

El tabaco generó 195 millones de euros de valor añadido en 2024, cifra que asciende a 465 millones si se contabilizan los efectos indirectos e inducidos en la economía regional. Este impacto representa el 68% del valor añadido industrial del sector tabaquero a nivel nacional.

A nivel laboral, el subsector sostiene 4.455 empleos a tiempo completo, de los cuales 790 son directos. Esto equivale al 51% del total de empleos relacionados con la industria del tabaco en España.

Además, uno de los datos más relevantes es la capacidad del sector para generar nuevos puestos de trabajo. El 28% de los trabajadores jóvenes acceden a su primer empleo a través de esta industria.

Historia

«La industria tabacalera en Canarias, con una trayectoria que se remonta al siglo XIX, combina hoy procesos altamente tecnificados con una producción artesanal de cigarros que constituye parte del patrimonio cultural del Archipiélago. El sector se ha consolidado como el principal polo manufacturero de España, concentrando el 68% del valor añadido nacional, y su actividad se reparte entre tres islas: en Tenerife se ubica la mayor parte de la producción de cigarrillos, con fábricas como Japan Tobacco International y TABSA; en Gran Canaria operan las plantas de Dos Santos, una empresa centenaria con líneas tanto industrializadas como completamente artesanales a la que Philip Morris ha trasladado gran parte de su fabricación, y La Canariense, especializada en cigarros y cigarritos; mientras que en La Palma la actividad se centra en la elaboración manual de cigarros, en un modelo de producción eminentemente artesanal e intensivo en mano de obra».