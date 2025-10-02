El Meteocat avisa de lo que va a llegar hoy a esta zona de Cataluña y alerta: un 90% de posibilidad de…

Será mejor que nos preparemos en esta zona de España y de Cataluña, el Meteocat lanza un importante alerta que puede cambiarlo todo. Será el momento de atender algunos cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas. El tiempo parece que nos va a dar más de una sorpresa del todo inesperada, con la mirada puesta a un giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados. Los expertos no dudan en darnos una advertencia.

Este inicio de semana estuvimos pendientes de un cielo que decretó el estado de alerta máxima y dejó a media Cataluña encerrada en casa. Con una suspensión de las clases y una mirada puesta en un cielo del que no dejó de caer agua. La llegada de una nueva borrasca vuelve a hacernos sacar el paraguas y como viene siendo habitual en una zona muy concreta del territorio, que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Será mejor que nos preparemos para lo peor y estemos pendientes de un Meteocat que no trae buenas noticias.

Lo que llega hoy a esta zona de Cataluña

No todo el territorio sufre por igual los estragos del tiempo, sino que tenemos por delante una serie de novedades que llegan de tal forma que nos empujan a conocer qué es lo que puede pasarnos. Tenemos por delante una serie de novedades y de cambios que serán esenciales.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tocará saber qué es lo que puede pasarnos en estos días. Por lo que, sin duda alguna, es momento de saber qué es lo que nos está esperando. Son días de conocer en primera persona una serie de cambios esenciales.

Este otoño parece que está dispuesto a darnos más guerra de lo que nos imaginaríamos. Por lo que, seguimos pendientes de un cielo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno con algunos detalles que serán esenciales y que pueden marcarnos muy de cerca.

Es momento de conocer de nuevo el cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Una alerta que llega de Meteocat y que puede cambiar los planes que tenemos para estos días de forma totalmente inesperada.

El Meteocat avisa de que hay un 90% de posibilidades

Estamos muy pendientes de un cielo que nos aleja de lo que sería habitual en estos días, en su lugar, tenemos por delante una serie de cambios que pueden ser claves y que acabará de darnos algunos pequeños gestos que pueden ser esenciales.

Los expertos de la AEMET nos advierten en esta previsión del tiempo: «Cielo nuboso, salvo en Lleida y Ampurdán, donde se espera cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad alta al final del día. Posibles brumas o bancos de niebla dispersos en zonas del interior por la mañana. Probables chubascos aislados en puntos del litoral de Tarragona o Barcelona la primera mitad del día, sin descartar que localmente sean fuertes de madrugada. Temperaturas con pocos cambios, salvo en el caso de las máximas, en ascenso en el Valle de Arán y descenso en el litoral y el prelitoral. Viento flojo variable, con intervalos de norte moderado en el Ampurdán la primera mitad del día y predominio de la componente sur en litorales y prelitorales por la tarde». Poniendo especial interés en: «No se descartan chubascos localmente fuertes en zonas del litoral de Tarragona o Barcelona de madrugada».

La previsión del tiempo para España es muy diferente: «En la Península y Baleares se espera predominio de altas presiones. No obstante, es probable la influencia de circulación atlántica, que aumentará la nubosidad alta de norte a sur, con nubes medias en el nordeste y Baleares y nubes bajas en Galicia. Se esperan nubes bajas o nieblas matinales en zonas de Galicia, Estrecho, Melilla y, con más persistencia, en el área mediterránea oriental, donde pueden darse chubascos en litorales de Cataluña y, más tarde, en Baleares. No se descarta alguna lluvia o llovizna débil en el extremo oeste de Galicia durante las últimas horas del día. En Canarias cielos nubosos en el norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas del día y predominio de poco nuboso en el resto con nubosidad de evolución en las islas de mayor relieve sin descartar algún chubasco débil. Temperaturas máximas en aumento en Canarias, norte de Baleares e interior del área mediterránea peninsular; en descenso en interiores del Cantábrico y, de forma más acusada, de Galicia. En el resto sin cambios significativos. Mínimas en aumento en buena parte de la mitad norte y ligeros cambios en el resto del país».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplarán vientos de flojos a moderados, de sudoeste en litorales de Galicia y Cantábrico sin descartar intervalos de fuerte o rachas muy fuertes al final del día en el noroeste. En el Estrecho y Alborán, levante rolando a componente oeste, moderado en el primero y flojo con intervalos de moderado en el segundo. En el resto de zonas soplará flojo variable, predominando componente oeste en general y con componentes sur y oeste en el sur del área mediterránea oriental. En Canarias soplará alisio ocasionalmente moderado».