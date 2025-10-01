El METEOCAT confirma lo peor y avisa: ya hay día exacto para que vuelvan las lluvias a estas zonas de Cataluña

Hay día exacto para que vuelvan las lluvias en estas zonas de Cataluña, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, según el Meteocat. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de hacer realidad una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañarán en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Es hora de saber qué es lo que nos depara un tiempo que hasta ahora nos ha dado más de una sorpresa.

Los expertos en el tiempo nos han marcado unas alertas que han ayudado a salvar un territorio a merced de unas lluvias de lo más abundantes. Se han batido todos los récords, habidos y por haber en unos días en los que las tormentas han sido las grandes protagonistas de una terrible previsión del tiempo. Pero cuidado, no debemos bajar la guardia. Los expertos del tiempo siguen estando pendientes de estas nubes que pueden darnos más de una sorpresa y que, sin duda alguna, nos harán descubrir lo que nos espera. Es hora de saber qué pasará y recibir la terrible confirmación de Meteocat.

Lo peor es este aviso de Meteocat

Cuando pensábamos que por fin nos habíamos librado de las lluvias, llega una nueva alerta que rompe esta especie de veranillo que hemos visto aparecer. Sin duda alguna, estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que llegarán a toda velocidad.

Son días de aprovechar al máximo todo lo que puede pasar en unas jornadas en las que realmente la situación puede ir cambiando por momentos. Será la hora de descubrir qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo más protagonista que nunca.

Hemos visto la importancia de conocer en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás las lluvias han sido más destacadas que nunca. Con registros que resultan peligrosos y que caen en puntos concretos durante mucho tiempo.

Las nuevas lluvias que se esperan no serán tan peligrosas, pero pueden hacer que cambiemos de planes ante una serie de detalles que parece que acabarán siendo una realidad. Es hora de saber qué nos espera a través de la previsión del tiempo y de cara a un fin de semana con novedades.

Vuelven las lluvias a Cataluña este día exacto

Será mejor que no escondamos el paraguas o lo tengamos a mano, por lo que puede pasar estas próximas horas en las que el tiempo puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días de cambios. Son días de aprovechar al máximo lo que puede pasar.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en la mitad oriental por la mañana y de nubes altas en general a últimas horas. Posibles brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas de la depresión central. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el litoral central a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la depresión central. Viento del norte en el Ampurdán; en el resto se espera viento flojo variable, tendiendo a predominar el componente oeste en Tarragona y el componente sur en el litoral central».

La estabilidad reinará en gran parte del territorio, tal y como nos advierten estos expertos que saben muy bien qué es lo que llega: «En la Península y Baleares se espera predominio de altas presiones con cielos, en general, poco nubosos o nubes altas. Únicamente pueden darse nubes bajas matinales en el norte de Galicia y Cantábrico, así como en el área mediterránea, donde serán más persistentes por la entrada de flujo de aire húmedo, con posibilidad de lluvias débiles en litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana, sin descartar del todo litorales de Alborán occidental. Asimismo, se desarrollarán nubes de evolución en el tercio sur, facha oriental y Baleares, con posibilidad de chubascos débiles ocasionales en montaña de prelitorales mediterráneos. Podrían prolongarse a últimas horas en el Pirineo y litorales catalanes. En Canarias, intervalos nubosos en los nortes con posibilidad de chubascos débiles en medianías aunque, con un margen incertidumbre, es posible la entrada de una masa subtropical inestable con mayor nubosidad y posibilidad de chubascos también en las orientales.

Nieblas matinales en zonas del extremo norte, Cataluña, sudeste y centro este, así como nieblas costeras, tendiendo a penetrar al interior por la tarde, en las Rías Gallegas. Temperaturas máximas en aumento en el interior peninsular, acusado en el alto Ebro y Cantábrico interior, en descenso en el este de Cataluña, Rías Baixas, con pocos cambios en el resto. ínimas sin grandes cambios. Posibles heladas débiles aisladas en cumbres del Pirineo».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplarán vientos moderados de componente este en Alborán y, con intervalos de fuerte, en el Estrecho. En el Cantábrico componente este rolando a oeste. Moderados del norte en Ampurdán y este de Baleares, tendiendo a disminuir. En el resto de zonas, vientos flojos variables, más intensos en litorales. En Canarias flojo a moderado de componente este y, en zonas altas, variable».