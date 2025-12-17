La AEMET lo confirma y no estamos preparados: España va a vivir otra ‘Filomena’ y estas son las fechas

España va a vivir otra Filomena y estas son las fechas en las que vamos a ver llegar un episodio de frío invernal. La AEMET no tiene dudas sobre lo que nos está esperando en unas fechas en las que parecerá que el tiempo acaba siendo un problema, cuando lo que tenemos son una serie de cambios que llegan a toda velocidad. Lo estamos viendo en una de las semanas más lluviosas de los últimos tiempos, pero cuidado, porque lo que está por llegar puede ser incluso mucho peor.

Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Nos espera un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Con la mirada puesta a este cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días de vacaciones que tenemos por delante.

No estamos preparados para lo que confirma la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en dar algunos detalles de lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Será mejor que nos empecemos a prepararnos para lo peor, con algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Con una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días en los que puede que la AEMET no dude en darnos algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Será mejor que empecemos a ver llegar un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos. El frío puede convertirse en el protagonista con un temporal que puede afectarnos en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué pasará en breve.

Estas son las fechas en las que España vivirá una nueva Filomena

Una nueva Filomena que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de celebraciones. El primer gran temporal del invierno puede llegar, justo en el momento en el que pensábamos que veíamos una nueva estación con la tranquilidad que hasta la fecha hemos tenido por delante.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Los mapas muestran que prácticamente toda España registrará temperaturas dentro de lo normal para estas fechas invernales. Solo el litoral mediterráneo y parte del noreste peninsular presentan un escenario ligeramente más cálido de lo habitual, lo que podría traducirse en días algo suaves y noches menos frías que en años anteriores. En Canarias, el comportamiento térmico también se mantiene normal para estas fechas. En Galicia, Castilla y León, Extremadura, oeste de Andalucía y zonas de Portugal, el mapa indica un escenario más seco de lo normal, por lo que las lluvias serán menos frecuentes de lo esperable en pleno diciembre. En el resto del país, incluida la fachada mediterránea, la señal dominante es ligeramente más seca.Solo Canarias se mantiene dentro de la normalidad, sin señales destacadas de anomalía».

Siguiendo con la misma explicación: «El cambio de año llegará con temperaturas dentro de lo normal en toda España. No aparece ninguna señal de anomalía cálida o fría significativa. Las sensaciones térmicas serán típicamente invernales: frío nocturno, heladas en el interior y máximas moderadas durante el día. En Canarias, la situación también se mantendrá dentro de la media. La tendencia seca también se extiende a la semana de Año Nuevo. En oeste y suroeste peninsular, las precipitaciones volverán a situarse por debajo de lo normal. En el resto de la Península, especialmente en el centro y este, el escenario predominante es ligeramente más seco de lo habitual. Canarias continúa con valores normales, por lo que los frentes atlánticos podrían llegar debilitados o desviarse hacia latitudes más altas».

Siguiendo con la misma explicación, tocará empezar a prepararnos para lo peor, con un marcado descenso de estos días que tenemos por delante. Un cambio que puede convertirse en estos días en los que todo puede ser posible. Será el momento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.