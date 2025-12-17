El procesado Gallardo tiene una VPO y un casoplón de 519 m2 en el pueblo donde fue alcalde

Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Junta de Extremadura procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación del hermano de Pedro Sánchez, compró una vivienda de protección oficial (VPO) en Villanueva de la Serena (Badajoz) cuando era aquí líder de las Juventudes Socialistas. Además de este piso, también posee un casoplón de 519 metros cuadrados adquirido en 2016 en esta misma localidad.

En concreto, Gallardo adquirió la VPO apenas seis meses antes de convertirse en alcalde de este municipio pacense, según consta en la documentación registral a la que ha accedido OKDIARIO.

El ex presidente de la Diputación de Badajoz y responsable del enchufe del músico David Azagra -hermano de Pedro Sánchez- en la institución provincial se hizo con este piso de 109 metros cuadrados de superficie (90 útiles) construida en Villanueva de la Serena el 23 de diciembre de 2002, fecha de escritura de la compraventa.

Fue apenas medio año después cuando Gallardo pasó de liderar las juventudes socialistas locales a convertirse en alcalde de esta localidad extremeña el 14 de junio de 2003, cargo que ostentó hasta el 20 de marzo de 2024. Una responsabilidad que compaginó con la Presidencia de la Diputación de Badajoz, estando al frente de esta institución del 18 de julio de 2015 al 30 de mayo de 2025.

La VPO y la plaza de garaje –ésta con una «superficie útil de 10,57 metros cuadrados»– fueron adquiridas por Miguel Ángel Gallardo al cien por cien. La información obrante en el Registro Mercantil señala que ambos inmuebles siguen «sujetos al régimen de viviendas de protección oficial», siendo «susceptible éste de cancelación por caducidad mediante solicitud expresa». Un trámite que todavía no ha sido efectuado por Gallardo, según dicha documentación oficial en poder de este periódico.

En la fachada del bloque de pisos de la VPO puede observarse la placa que indica que estos inmuebles son «viviendas de protección oficial», a través de una «promoción privada».

Una vivienda de protección oficial de promoción privada es «aquella que comercializa una empresa privada entre todos aquellos interesados que cumplan los requisitos que dictamina la normativa y la tipología de vivienda. El Estado, para compensar el límite de precios, les otorga subvenciones a estas entidades privadas», señala el portal especializado Idealista.

En lo referente a las viviendas de protección oficial de promoción pública, es la administración la que se encarga de todo el proceso, desde la construcción hasta la entrega. En cambio, en las promociones de viviendas protegidas privadas, es una empresa o cooperativa quien las comercializa.

A un precio inferior

Estas viviendas suelen venderse a un precio inferior al del mercado libre. Y sus propietarios, siempre que se encuentren sujetas a régimen de protección pública, deberán respetar en su transmisión o cesión de uso los precios o rentas máximas legales vigentes.

Si bien las VPO son destinadas fundamentalmente a vivienda habitual y permanente por parte de su propietario, Miguel Ángel Gallardo dice poseer otra casa -de mayores dimensiones- en Villanueva de la Serena (Badajoz) adquirida en 2016, según consta en su declaración de bienes y rentas como diputado de la Asamblea de Extremadura presentada el 21 de mayo de 2025.

Sin embargo, Gallardo camufla aquí las dimensiones de este casoplón declarando tres inmuebles distintos, como si fueran propiedades ubicadas en diferentes puntos de Villanueva de la Serena. De esta forma, el líder de los socialistas extremeños habla de una «vivienda» comprada en 2016, sin especificar los metros, de un «local garaje» y de «un local trastero», ambos también adquiridos ese mismo año.

Según información del Catastro, el casoplón lo conforman una superficie construida de 169 metros cuadrados de uso residencial, otra de uso industrial con los mismos metros, y una tercera, también de carácter industrial, de 181. En total, 519 metros cuadrados.

En este caso, esta otra casa la compró Gallardo al 50% con Montserrat Manchado, quien ya fue noticia en 2009. Por aquel entonces, Manchado figuró como propietaria de un chalé prefabricado ilegal levantado en el entorno del embalse de Orellana, considerado una zona de interés regional y en la que estaba prohibido realizar construcciones, según informó la prensa extremeña.

Sobre esta polémica, después de que Manchado diera marcha atrás, el propio Gallardo informó de que serían desmontados los módulos de hormigón que conformaban la vivienda y que se había colocado en una zona afectada por varias protecciones de carácter medioambiental.

«Tomo esta decisión desde la convicción más absoluta de que esto es lo mejor para mi marido, sin entrar a valorar ninguna de las acusaciones que en estos días se han realizado, la inmensa mayoría, falsas. Soy una ciudadana extremeña más que tiene una casa de las miles que existen en esta situación», trasladó entonces Montserrat Manchado, con quien Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a las elecciones de este 21-D, contrajo matrimonio en 2006.