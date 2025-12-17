El METEOCAT pone en alerta a Cataluña porque lo que llega no es normal y avisa: «Se aproxima…»

Cataluña se pone en alerta ante lo que llega y no es normal, este aviso puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estamos viviendo un temporal de esos en los que parecerá que el tiempo cobra un cierto protagonismo de una forma que hasta la fecha desconocíamos. Este final del otoño, principios del invierno, acabará siendo la antesala de algo más, con unos cambios que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa inesperada.

Meteocat sigue activando todas las alertas ante unas lluvias intensas que nos alejan de lo que sería habitual. Después de unos días en los que las altas temperaturas han estado siendo las protagonistas, todo cambia y o hace a las puertas de unas vacaciones que pueden estar marcadas por lo que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad. Los expertos no dudan en darnos algunas novedades que pueden acabar siendo esenciales en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Cataluña se mantiene como una de las zonas más peligrosas con un tiempo que sigue amenazando con lluvias intensas.

Se aproxima un nuevo cambio de tiempo

El norte del país es una de las partes de España que está viviendo la llegada de un temporal que realmente puede cambiarlo todo. Son tiempos de poner sobre la mesa algunas situaciones en todo inesperada en estos días en los que cada elemento puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Será el momento de poner sobre la mesa un Meteocat que, sin duda alguna, puede convertirse en este plus de buenas sensaciones que serán esenciales.

Meteocat se pone en alerta y nos hace estar pendientes de unos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante. Esta semana estamos viendo llegar una serie de cambios en el tiempo que nos afectarán de lleno.

Son días de estar pendientes de una previsión del tiempo que nos aleja de lo que desearíamos, de esa estabilidad que esta semana casi desaparecerá por completo. En su lugar, vamos a tener un giro importante en un tiempo en el que es destacable este tipo de elementos que serán esenciales.

Cataluña se pone en alerta ante este aviso del Meteocat

Llevamos semanas en las que el Meteocat se convertirá en el gran protagonista de estos días en los que el tiempo puede acabar siendo esencial. Vivimos unas jornadas en las que la inestabilidad ponen en riesgo a gran parte del territorio en unos días en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso en la mitad sur y poco nuboso en el norte. Se esperan precipitaciones en el sur de Tarragona, que también serán probables en el resto de la mitad sur y no se descartan en el norte, salvo en el Pirineo de Lleida; en el sur de Tarragona es probable que caigan en forma de chubasco localmente fuerte, persistente y acompañado de tormenta, con tendencia a remitir por la tarde, sin descartarlos en el resto del litoral y prelitoral sur a primeras horas. Temperaturas mínimas en descenso, excepto en Girona donde habrá pocos cambios y en el extremo sur de Tarragona donde ascenderán; máximas sin cambios en Girona y en ligero ascenso en el resto. Heladas débiles en Pirineos. En el litoral, viento moderado del nordeste y en el interior, viento flojo de dirección variable». Las alertas estarán activadas: «Chubascos localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en el sur de Tarragona, sin descartarlos en el resto del litoral y prelitoral sur a primeras horas».

Siguiendo con la misma explicación del tiempo: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, Baleares y Melilla debido a la influencia de un sistema de bajas presiones que dejará los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta y probable granizo ocasional. Se prevén fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana y litorales y prelitorales de Cataluña, sin descartar algún chubasco localmente fuerte en otros puntos de la fachada oriental peninsular, Melilla y Baleares. Tiempo estable en general en el resto, con las altas presiones imponiéndose y dejando cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste y predominio de los nubosos en el resto, con precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental al principio. En el extremo noroeste en acercamiento de un frente mantendrá los cielos nubosos. Día inestable en Canarias, con cielos nubosos y precipitaciones que se prevén abundantes en vertientes norte de las islas centrales. Bancos de niebla matinales en interiores de los tercios norte y este peninsulares y entornos de montaña, localmente persistentes en la ibérica sur. Las temperaturas máximas ascenderán en la Península y Baleares, en general de forma ligera en el archipiélago y tercio nordeste y con descensos en Canarias. Mínimas en aumento en la Comunidad Valenciana, con descensos en la mitad norte peninsular y depresiones del suroeste y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los principales entornos de montaña también posibles localmente en la meseta Norte».