Una mujer de 49 años muere apuñalada en su domicilio de Madrid

Una mujer de 49 años ha sido asesinada en la madrugada de este miércoles en su vivienda de la calle Bravo Murillo, en el número 267, tras recibir múltiples puñaladas en el cuello y la espalda.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 00:45 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso que desencadenaría un operativo de urgencia en plena noche madrileña. Según ha confirmado SAMUR – Protección Civil y han informado desde Emergencias Madrid, la brutalidad del ataque no dejó margen para salvar la vida de la víctima.

La Policía Nacional fue la primera en llegar al lugar de los hechos. Al acceder a la vivienda, los agentes se encontraron con una escena dantesca: la mujer yacía ya en parada cardiorrespiratoria. Sin perder un segundo, los propios policías iniciaron las maniobras de reanimación en un desesperado intento por mantenerla con vida hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El supervisor de guardia de SAMUR-PC, Emilio Benito, ha detallado la gravedad de la situación: la víctima estaba «prácticamente exsanguinada» cuando llegaron los efectivos médicos. Las múltiples heridas provocadas por el arma blanca habían causado una hemorragia masiva que resultó imposible de controlar.

Durante media hora, tanto policías como sanitarios lucharon contra reloj para revertir la parada cardiorrespiratoria, pero todos los esfuerzos resultaron en vano. Finalmente, el servicio médico certificó el fallecimiento de la mujer en el propio domicilio.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer de 49 años apuñalada esta madrugada en el interior de un domicilio del distrito madrileño de Tetuán. En el lugar localizaron al presunto responsable, procediendo a su detención por un delito de homicidio. Además de indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano, se desplazaron agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo V de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.