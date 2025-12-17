Esta es la historia del ruinoso cine de Paco Salazar en Montellano. Un cine de nunca acabar que daría para un thriller. Lleva casi 20 años en obras y suma 3,3 millones de euros en subvenciones públicas de administraciones socialistas, pero sigue cerrado. La rehabilitación del Teatro San Fernando de Montellano, empeño de Paco Salazar en 2007 como alcalde de su pueblo, daría para una película de misterio.

El proyecto de Paco Salazar arrancó el 5 de diciembre de 2007 con un presupuesto perfectamente definido según la documentación en poder de OKDIARIO: 1.496.759,89 euros. El ayuntamiento regido por Salazar firmó aquel día un convenio con la Junta de Andalucía de Manuel Chaves y la Diputación Provincial de Sevilla, dominada por el PSOE, para que la Consejería de Cultura y la Diputación aportaran en subvenciones más de 1,1 millones de euros expresamente destinados a ejecutar la obra de rehabilitación del cine. El resto lo iba a aportar el Ayuntamiento de Montellano.

El 7 de agosto de 2008, un mes antes de dejar Paco Salazar la alcaldía, las obras fueron adjudicadas a una UTE formada por la constructora Cartuja Inmobiliaria SA y Constructora Avalos SA. El ayuntamiento firmó el contrato de ejecución de la obra.

Las obras comenzaron el 5 de noviembre de 2008, ya con Curro Gil, primer teniente y concejal de Urbanismo de Salazar, como alcalde de la localidad. Pero apenas nueve meses después quedaron paralizadas. El 17 de julio de 2009, la UTE adjudicataria detuvo los trabajos tras el impago de siete certificaciones de obra. De las nueve emitidas, solo dos llegaron a abonarse, por un importe total de 128.330,91 euros. El teatro quedó abandonado y el proyecto bloqueado hasta el día de hoy. A partir de ahí se sucedieron reclamaciones, solicitudes de prórroga y expedientes administrativos.

¿Dónde está el dinero?

Aunque las obras del cine de Montellano se paralizaron, tanto la Junta socialista de Andalucía (con Manuel Chaves) como la Diputación socialista de Sevilla siguieron abonando las subvenciones. Entre 2008 y 2011, entregaron 689.735,04 euros, pero a la obra del cine llegaron apenas 130.000 euros. ¿Qué pasó con los 559.000 euros restantes? Un misterio que nadie ha aclarado aún.

En enero de 2023, el extinto Ciudadanos, hoy Vecinos por Montellano, presentó una denuncia ante la fiscalía contra Curro Gil «y cualquier otra persona que entre 2007 y 2011 tuviera relación con la comisión de los hechos». En 2007 y 2008, el alcalde era Paco Salazar. Curro Gil gestionó, después, el proyecto.

Casualmente, meses después, en octubre de 2023, la Diputación Provincial de Sevilla concedió una nueva subvención de 2,2 millones de euros para acabar las obras. El presidente de la Diputación, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, declaró en el acto de firma del convenio: «Montellano es un buen ejemplo de cómo aplicar y hacer uso del dinero público».

La fiscalía archivó la denuncia porque consideró que habían prescrito los hechos después de tantos años. A día de hoy, el teatro sigue cerrado. Según los vecinos, en esta última parte de las obras se han olvidado de hacer la puerta de emergencia.

El balance económico es difícil de obviar: lo que iba a costar 1,5 millones de euros ha terminado requiriendo una inversión total cercana a los 3,3 millones. Más del doble de lo previsto inicialmente.

Los vecinos consultados por OKDIARIO se preguntan: «¿Qué parte del dinero inicial se aplicó realmente a obra ejecutada? ¿Cuánto se devolvió? ¿Cuánto se perdió por el camino sin una explicación transparente?».

El ‘Moulin Rouge’

Los vecinos de Montellano hablan a OKDIARIO entre la desconfianza, la resignación y el miedo en este reducto aún vivo del socialismo andaluz clientelar de siempre. Las preguntas sobre los temas espinosos del PSOE les dejan boquiabiertos. No están acostumbrados a hablar de ellos.

Pero cuando se sueltan, lo hacen con ganas. «Después de casi 20 años y gastarse muchísimo dinero, han terminado un cine que ahora no pueden abrir porque no han hecho salida de emergencia», señala un vecino.

«Con el dinero que se han gastado podrían haber hecho el Moulin Rouge de París», cuenta, con sorna, Álvaro, de los pocos en Montellano que se atreve a dar la cara. Sus recuerdos de infancia no son «un patio de Sevilla», como los de Machado, sino las obras eternas del cine San Fernando: «Tengo 35 años y yo, desde pequeño, cada vez que iba al colegio y pasaba por aquí veía un cartel de la Diputación que ponía ‘subvención para restaurar el cine por valor de X dinero’». Y apuntala: «Los primeros eran en pesetas y luego en euros, así que… haz los cálculos…».