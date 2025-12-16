200 familias de Montellano (Sevilla) acusan al ex dirigente del PSOE Paco Salazar de haberles «estafado» al menos dos millones de euros entre los años 2004 y 2005 siendo alcalde de la localidad. «Se quedó el dinero», dicen varios de los afectados. «El dinero desapareció, se lo metería en el bolsillo a medias con el abogado que venía con él», señalan otros. «Dejó la alcaldía, se fue a Dos Hermanas y no supimos más ni de Salazar ni de nuestro dinero», afirma otra de las afectadas con las que ha hablado OKDIARIO.

Según nos han contado varios de ellos, Salazar les «presionó» y «obligó» a pagar bajo la promesa de regularizar sus propiedades y urbanizar las zonas conocidas como El Pinto y La Venta del Potaje asegurando que había llegado a un acuerdo con la consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, entonces presidida por Manuel Chaves: «El tío vino diciendo que teníamos que pagar si queríamos legalizar la propiedad y mandó, incluso, a la policía local con el arquitecto municipal a medir nuestras parcelas para saber cuánto cobrarnos a cada uno».

Todos las víctimas de Salazar consultadas por OKDIARIO relatan de manera coincidente los mismos hechos: «Se firmó un protocolo de intenciones y Salazar nos pidió a cada parcelista un euro por metro cuadrado de terreno. Además cobró de 3.000 a 6.000 euros, según los casos, de sanción a cada uno». En total, estiman que «entre todos los parcelistas Salazar se fundió más de dos millones de euros».

¿Se sienten estafados?, les preguntamos sistemáticamente. «Sí», contestan de una forma o de otra sin dudarlo. Porque ni la regularización de sus propiedades ni la urbanización de la zona llegó nunca. Pero nadie tampoco les devolvió el dinero.

20 años después siguen sin saber dónde está. En algunos casos, Paco Salazar les cobró personalmente en la oficina que colocó en el ayuntamiento a tal efecto. «Nos recibía muy contento con los brazos abiertos», cuenta uno de los que llevó 6.000 € en mano al propio Salazar.

«Salazar dejó un pozo de injusticia muy grande porque no se regularizaron las parcelas y encima desapareció con el dinero». En 2008, sin explicar dónde estaban los dos millones de euros depositados, Paco Salazar dejó la alcaldía de Montellano y se fue a Dos Hermanas, otro de los feudos tradicionales del PSOE en aquella Andalucía socialista de la corrupción y de los ERE.

La alcaldía de Montellano la asumió su primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, el tambien socialista Curro Gil, que lleva desde entonces -17 años- como primer edil. Según los afectados, Curro Gil se ha desentendido de ellos aunque en 2004 y 2005 era el responsable de Urbanismo y mano derecha de Paco Salazar en el consistorio. «Cuando vamos al ayuntamiento con el alcalde este, nos dicen que el dinero no está allí. Entonces, ¿dónde está?», lamenta uno de los afectados.

Miedo y rencor

Entre el rencor y el miedo de esa Andalucía clientelar que aún subsiste en algunos municipios gobernados por el PSOE, las víctimas de Paco Salazar hablan con la periodista forastera llegada de Madrid que viene a removerles tan delicado asunto. «Ese dinero no sirvió para nada y yo con ese tío [Salazar] no quiero saber más nada», relata otra parcelista de El Pinto, que cuenta también, como otros en el pueblo, las andanzas nocturnas y actitudes de acoso del sanchista Salazar ya desde joven en su pandilla.

«Salazar se fue con el dinero y no ha venido más a Montellano y si ha venido a ver a su familia no se ha paseado por el pueblo». Paco Salazar se trasladó a Dos Hermanas, pero su mujer se quedó en Montellano. «Que vuelva por aquí Salazar y se pase por El Pinto», dice otro vecino. «Le tienen ganas», añade. «Cada vez que Salazar sale en la televisión en un bar, la gente lo abuchea», dice otra persona que no ha querido mostrar su imagen a cámara por miedo.

Quienes hablan con OKDIARIO reconocen que «el resto de parcelistas no dicen nada porque tienen miedo y temen represalias del ayuntamiento, pero deberían dar la cara». Entre el miedo y el silencio confiesan, viendo las noticias de estos días sobre los casos de acoso sexual que se atribuyen a Paco Salazar y su caída en desgracia: «Me alegro de todo lo que le está pasando».

Créditos

Paco Salazar, alcalde de Montellano desde junio de 2003 hasta septiembre de 2008, impulsó la operación, en el origen del conflicto de las parcelaciones ilegales del municipio. Salazar remitió cartas personales a los propietarios de esas parcelas construidas en suelo no urbanizable.

OKDIARIO ha tenido acceso a la misiva de Salazar asegurando que había llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía de Manuel Chaves y la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, para legalizar sus terrenos. En ella, Paco Salazar hablaba del dinero que les pedía a cambio de recalificar como urbanizables sus parcelas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): «Desde el Ayuntamiento trabajamos para que este proyecto -decía Paco Salazar- se lleve a cabo con un coste mínimo y accesible para todas las personas con independencia de su poder adquisitivo y de los metros de su parcela».

Pero tampoco esto fue verdad. La operación fue una ruina que, algunos, por edad, cuentan en pesetas aunque fuera ya en euros: «Salazar vino diciendo que teníamos que pagar y para cumplir tuve que pedir un préstamo el banco de un millón de pesetas. Pero este señor no ha urbanizado nada aquí, ni las farolas, ni las aceras, ni el asfalto y todo lo hemos hecho con nuestro dinero».

Operación urbanística

El 8 de abril de 2005, las promesas de Paco Salazar se concretaron en la firma de protocolos de intenciones y convenios urbanísticos individualizados entre el Ayuntamiento y diversos propietarios. En dichos documentos se reconocía expresamente la existencia de infracciones urbanísticas —construcciones sin licencia en suelo no urbanizable—, pero se abría una vía de normalización futura condicionada al desarrollo del PGOU. Como paso previo, se exigían pagos inmediatos.

A cambio de mantener sus construcciones de manera legal tenían que reconocer que habían cometido un delito urbanístico y pagar una multa de entre 3.000 y 6.000 euros, dependiendo del terreno. Además, también les pidió abonar un euro por metro cuadrado de sus parcelas.

El delito urbanístico que presuntamente cometieron estos vecinos por haber construido en terreno no urbanizable, en muchos de los casos ya había prescrito, y aún así, Salazar les cobró y ellos pagaron a riego de que les demolieran sus casas. El Ayuntamiento ni siquiera era el órgano competente para cobrar esas sanciones.

El 17 de septiembre de 2008, Francisco José Salazar abandonó la alcaldía de Montellano. Poco después, también dejó el Ayuntamiento el arquitecto municipal que había participado en la tramitación y gestión de estos expedientes. Con Salazar se esfumó el dinero. «Nos presionó para pagar y nos obligó y no hemos tenido nunca más novedades», afirman dos afectadas.

En 2022, el grupo municipal de Ciudadanos pidió información al alcalde Curro Gil para saber qué pasó con lo recaudado y solicitó los ingresos en concepto de sanciones urbanísticas. Pero no hubo respuesta por parte del actual equipo de gobierno del PSOE. Curro Gil fue sanchista antes de que Paco Salazar se subiera al Peugeot en las primarias de 2017. En sus redes sociales, ya en 2014, mostraba su apoyo al actual presidente del Gobierno cuando nadie, casi, lo conocía.

Vecinos por Montellano, formación surgida de Ciudadanos, presentó una denuncia a la fiscalía provincial de Sevilla en 2022. La fiscal del caso, aún reconociendo algunas de las irregularidades denunciadas, decretó el archivo por prescripción de los hechos.

OKDIARIO ha intentado obtener la versión de Paco Salazar y, aunque fue visto «hace una semana» en Dos Hermanas, ha sido imposible localizarle. Está desaparecido desde que se reavivaron las denuncias contra él por acoso sexual en La Moncloa.