La consultora del amigo de Zapatero que contrató a sus hijas factura 200.000 € al año sin trabajadores

Análisis Relevante SL, la consultora del amigo íntimo del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que contrató a la agencia de marketing digital sus hijas, factura 200.000 euros al año sin trabajadores.

Así consta en las últimas cuentas disponibles de esta sociedad que tiene como administrador único a Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino detenido la semana pasada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presunto blanqueo de fondos en el caso Plus Ultra. Éste es el nombre de la compañía rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia en una controvertida operación, dado que no se trataba de una empresa «estratégica».

Se da la circunstancia de que Julito Martínez administra decenas de empresas en un entramado mercantil que abarca desde el sector aéreo hasta la gestión inmobiliaria, el alquiler de locales o la industria agropecuaria, entre otros ámbitos.

Como ha publicado OKDIARIO a partir de fuentes de la investigación, Martínez habría actuado como testaferro de Zapatero e incluso habría tenido un papel clave en la relación de Zapatero con Venezuela, donde el ex líder del PSOE «se ha hecho millonario en negociando con petróleo, oro y otros recursos», según declaró Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, a este periódico antes de entrar en prisión.

Las fuentes de la investigación sitúan la localidad almeriense de Vera, en concreto, la urbanización El Mirador, como el lugar donde Zapatero y Julito Martínez forjaron su amistad. El empresario alicantino administra sociedades domiciliadas en esta urbanización, en el mismo enclave donde Zapatero mantuvo su residencia de verano durante años. Así ocurre con Voli Analítica SL y ASP Rentas SL, según datos del Registro Mercantil.

Otras sociedades vinculadas a Martínez son Afitta Capital SL, Rentas Emeritenses SL, Merida Capital SL, Matriz Sostenible SL, Idella Consulenza Strategica SL, Zenitram Partners SL o Agropecuaria Lucena SL, entre otras. La mayoría de estas entidades tienen su domicilio social en una nave industrial de Petrer (Alicante).

Con sede en Madrid

En concreto, las últimas cuentas depositadas por Análisis Relevante SL en el Registro Mercantil recogen que esta empresa –constituida en febrero de 2020 y con sede en Madrid– cerró el año 2022 con una cifra de negocio de 200.572 euros, mientras que en el anterior facturó 183.775 euros. Es decir, consiguió un incremento de un 9,1%.

La memoria de esta microempresa de Julio Martínez indica además que esta facturación la logró con cero trabajadores, no presentando, por tanto, ningún desembolso en el apartado de gastos de personal.

El objeto social de esta sociedad, detalla la documentación oficial consultada por este periódico, es la «prestación de servicios de apoyo, asesoría, consultoría, y otros servicios similares en el ámbito de la organización y gestión».

De igual modo, también incluye entre su actividad «la definición y elaboración de informes y estudios sobre estrategias y análisis de mercado, de interpretación y análisis de información, de consultoría de marketing de servicios, de asesoramiento relacionado con los sectores económicos, sociedades, entidades e instituciones».

Las hijas de Zapatero

Análisis Relevante SL ha sido cliente de Whathefav SL, la agencia de marketing y comunicación de las hijas del ex presidente socialista, Laura y Alba Zapatero Espinosa, constituida en 2019.

De hecho, Martínez tuvo el encargo del propio Zapatero de ayudar a la firma de sus hijas a abrirse camino en el mundo de los negocios, según fuentes del entorno consultadas por OKDIARIO. Y es que Julito Martínez mantiene una estrecha amistad con el ex presidente socialista «desde hace décadas», apuntan las mismas fuentes.

En este contexto, la semana pasada, la UDEF de la Policía Nacional procedió a la detención de cuatro personas: el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola; su consejero delegado, Roberto Roselli, el empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, y un abogado. La juez los dejó en libertad provisional.

La Policía Judicial investiga si se utilizó el rescate de esta compañía por 53 millones de euros para blanquear dinero de sociedades provenientes de la narcodictadura venezolana de Nicolás Maduro. Plus Ultra ha fletado vuelos para autoridades de Venezuela, Cuba o China.