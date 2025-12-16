El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha lanzado una rotunda advertencia al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero exigiéndole que dé explicaciones sobre las graves acusaciones que pesan sobre él en relación con Venezuela y el rescate de la aerolínea Plus Ultra. «Si no dices esta boca es mía, vamos a pensar todos los españoles de bien que el que calla otorga», ha advertido Inda.

El periodista ha denunciado cómo el caso Zapatero y el escándalo en torno a la figura del ex ministro José Luis Ábalos están sirviendo de «perfectas cortinas de humo» para evitar que se hable de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, y de su hermano, David Sánchez. «El silogismo es obvio: a más Zapatero y más Ábalos, menos Pedro Sánchez», ha subrayado.

Inda ha planteado directamente a Zapatero una serie de cuestiones que demandan explicaciones urgentes: «¿Es verdad que te estás lucrando con la exportación de petróleo de PDVSA al resto del mundo? ¿Es verdad que te estás lucrando con el oro venezolano? ¿Es verdad que te estás lucrando con todo tipo de recursos naturales que se extraen del país que vive bajo la bota de una narcodictadura terrorífica?».

La pregunta más comprometida hace referencia al rescate de Plus Ultra: «¿Es verdad que presionaste para que se concediera el escandaloso y corrupto rescate de Plus Ultra?».