El contrato más cochino de Marlaska

En la licitación del nuevo contrato para los cuarteles de la Guardia Civil, el Ministerio de Interior ha decidido practicar un sustancial recorte que cabría calificar de antihigiénico. O sea, de muy cochino, pues para ahorrarse unos euros, Marlaska ha decidido que la limpieza de los acuartelamientos pase de ser cinco días a la semana a tan sólo dos o incluso simplemente uno. Hasta ahora, el ahorro venía por la vía de no invertir en las labores de mantenimiento de las instalaciones y OKDIARIO viene dando cuenta del lamentable estado que presentan. Pero en esta ocasión, Marlaska ha decidido ir un paso más allá y recortar en lejía y jabón. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha puesto, con razón, el grito en el cielo y exigido explicaciones, pues la cosa ya pasa de castaño a oscuro. Quiere saber con qué criterio el Ministerio de Interior ha decidido reducir la frecuencia de limpieza en numerosas unidades respecto a licitaciones anteriores, y qué parámetros objetivos se han seguido para decidir qué unidades mantienen la limpieza diaria (de lunes a viernes) y cuáles sufren una reducción de frecuencia, que son muchas. La norma exige garantizar una serie de condiciones de salubridad, por lo que la pregunta es quién asumirá la limpieza y desinfección de baños, vestuarios y duchas los días en que la empresa adjudicataria no preste servicio.

La Jefatura de asuntos económicos de la Guardia Civil prevé gastar casi 200 millones de euros. Para ser exactos, son 199.445.868, repartidos en varios lotes en los que se establece como «tarea diaria» la limpieza de polvo en despachos, oficinas, pasillos y mobiliario en general. Se indica que la limpieza será completa de lunes a viernes, limitándose los sábados y domingos a las dependencias que permanezcan abiertas, como en anteriores licitaciones. Pero en licitaciones anteriores, el listado de lotes únicamente especificaba qué unidades requerían limpieza en fin de semana, entendiéndose que el resto mantenía la frecuencia diaria de lunes a viernes. Sin embargo, en la actual, el desglose de lotes modifica este criterio, estableciendo frecuencias variables de 1,2,3,4 o 5 veces por semana para diversas unidades. ¿Y en el despacho de Marlaska?